Dohna läuft zur Hochform auf

Dohna läuft – und könnte auch in Sachen Wander- und Radwege noch mehr aus sich machen. Wie die Läuferstadt sich entwickeln könnte, wird derzeit diskutiert und soll in ein Konzept münden. © Marko Förster

Ein Krankenhaus hat Dohna zwar nicht, wie fälschlicherweise in einem Plan eingezeichnet. Dafür aber mehr Wege als den Planern bekannt waren. Eine Dohnaerin schnappt sich am Donnerstagabend einen Filzstift und malt zahlreiche Striche auf die Pläne. Das nennt man Bürgerbeteiligung beim Stadtentwicklungskonzept. „Es macht gerade so viel Spaß“, sagt die Frau und malt noch den Weg zwischen dem Kahlbusch und der Friedensstraße ein.

Schnell wird klar: Dohna hat nicht nur mehr Wege, als die Planer einzeichneten, sondern auch mehr als viele wissen. Die Dohnaerin, die diese alle kennt, hat sie sich letztens mit einer Wanderfreundin erlaufen. Und sie wandert nicht nur, sondern fährt auch Rad. Da kann sie weniger vergessene Wege einzeichnen, denn da fehlen noch einige. Ein leidiges Thema seit Längerem. Vergangene Woche hatte Bürgermeister Ralf Müller (CDU) dazu Gespräche im Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Das sieht zwar einen „vordringlichen Bedarf“ für Radwege entlang der Straße in Höhe der Schlossmühle und in Köttewitz, aber hat kein Personal fürs Planen. Wenn Dohna das übernehmen könnte, bekäme die Stadt auch das Geld dafür. Gebaut ist der Weg dann aber immer noch nicht.

Ein Ass im Ärmel

Da haben es die Läufer besser. Deren Wege in Dohna und den Ortsteilen gibt es schon und das Laufen wird auch mit Dohna in Verbindung gebracht. Stichwort: Läuferstadt. Ginge es nach der wandernden und der Rad fahrenden Einwohnerin, sollte die Stadt auch aus diesen Wegen mehr machen – baulich wie werbemäßig. In Sachen Werbung hat Dohna ein Ass, das die Stadt bisher noch nicht ausspielte: Dohna ist älter als Dresden. In Sachen Werbung hat auch Ingrid Trute eine Idee. Ein Tourismusbüro sollte ins Museum. Das würde allen helfen, sagt die Vorsitzende des Kulturvereins, die auch bei den Museumsfreunden ist. Der Kreis von Museum-Tourismus würde mit einem geologischen bzw. einem Aussichtspunkte-Rundweg geschlossen. Auch da ist einiges vorhanden, was in Ordnung gebracht und ergänzt werden müsste. Der sogenannte Pilz im Spargrund und die Reste des Bismarckturmes in Richtung Köttewitz zum Beispiel.

Diese und weitere Hinweise gaben die Dohnaer am Donnerstag den Planern und der Stadt. Das bis Ende des Jahres vorliegende Entwicklungskonzept soll die Grundlage für die Verwirklichung all der Ideen werden. Bei den zwei Workshops Ende vorigen Jahres und aktuell gab der Planer von Gicon Dresden den Dohnaern auch Selbstbewusstsein. Er spricht vom städtebaulichen Charme Dohnas, von den Gassen, die noch Potenzial hätten. Das klingt besser als zu sagen, dass noch einige Häuser saniert werden müssen.

„Egal, wie ihr das verwaltungstechnisch hinkriegt, Hauptsache, es wird was“, sagt die sich in Sachen Wege auskennende Dohnaerin zu den Planern und dem Bürgermeister. Sie ist sicher: Dohna hat das Zeug zur Super-Stadt.

