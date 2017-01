Dohna Heidenau zugeschlagen Wie genau soll ein Stadtplan sein? In einem fehlt jetzt Dohna, in einem anderen wurde die Burgstraße verlängert.

Heidenau wird größer. Jedenfalls auf dem Papier. Genauer gesagt im Stadtplan der Gelben Seiten für Heidenau und Dohna 2016/17. Da ist zwar auch von Dohna die Rede, doch die Stadt taucht nur ganz klein als Bahnhof auf. Die Martin-Luther- und die Feldstraße gibt es damit zum Beispiel doppelt in Heidenau. Und plötzlich hat Heidenau eine Müglitztal- und eine Eppinger Straße, die gehören eigentlich zu Dohna.

Der Heidenauer Grundstücksmakler Andreas Marhoffer hat sich den Stadtplan in den Gelben Seiten für Heidenau und Dohna 2016/17 auch angesehen. Er sagt: „Man hat Heidenau mal wieder stark verkleinert“, und meint damit mehr die Übersichtlichkeit. Dafür sind die Dresdner Stadtteile Sporbitz, Niedersedlitz und Luga schon zum Teil erfasst. Der Heidenauer Stadtplan in den Gelben Seiten beinhaltet immer noch mehr Straßen als der in der Ausgabe von „my local“ für Heidenau, Dohna, Bahretal, Liebstadt, Müglitztal und Umgebung des Sachsenverlags. Dort fehlen zum Beispiel kleine Straßen wie Am Frühlingstor. Dieser Heidenauer Stadtplan umfasst nur 102 von insgesamt 171 Straßen, Wegen und Plätzen. Der Gelbe-Seiten-Plan hat immerhin weit über hundert Straßen – und da sind die Dohnaer nicht mit eingerechnet.

Damit Dohna nicht ganz leer ausgeht, wurde in einem anderen Plan die Dohnaer Straße rechts von der S 172 in Richtung Pirna bereits zur Burgstraße und damit Dohna zugeschlagen, denn in Heidenau gibt es keine Burgstraße. Hier heißt die Straße Dohnaer Straße. Die Stadt Heidenau hebt die Hände: „Es ist uns leider nicht möglich, alle die Stadt Heidenau betreffenden Veröffentlichungen zu erfassen und zu kontrollieren.“ Was die Gelben Seiten betrifft, werde man beim Verlag auf die ungünstige Darstellung hinweisen. Der Fehler im städtischen Werbeplan werde in der nächsten Auflage berichtigt.

