Dohna gibt Partnerschaft auf Die Kontakte mit Eppingen wurden immer sporadischer. Jetzt hat der Bürgermeister ein Schlusswort gesprochen.

Bürgermeister Ralf Müller hat die Partnerschaft mit Eppingen für beendet erklärt. © Marko Förster

Es hatte so gut angefangen. Im April 1990 knüpften die Schulen von Dohna und Eppingen erste Kontakte. Später folgten Räte und Feuerwehren und eine große Hilfe zum Hochwasser 2002. Nach einigen etwas stillen Jahren gab es 2013 und 2014 noch einmal gegenseitige Besuche. In Dohna scheiterte die Gründung eines Städtepartnerschaftsvereins, weil sich kein Vorsitzender fand. Inzwischen sind die Kontakte zwischen beiden Städten eingeschlafen, sodass Dohnas Bürgermeister Ralf Müller (CDU) den Räten und seinem Eppingener Amtskollegen mitteilte, dass die Städtepartnerschaft im Prinzip beendet sei.

Eppingen scheint das etwas zu bedauern. In einem der SZ vorliegenden Schreiben an den ehemaligen Dohnaer Bürgermeister Friedhelm Putzke schreibt Oberbürgermeister Klaus Holaschke: „Nachdem sich kaum noch gemeinsame Kontakte ergeben, die in eine Städtepartnerschaft münden könnten, werden auch wir in Eppingen keine weiteren Anstrengungen für eine offizielle Städtepartnerschaft oder Gründung eines Partnerschaftsvereins unternehmen.“ Holaschke ist im Urlaub und für Nachfragen nicht erreichbar. (SZ/sab)

