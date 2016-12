Dohna fährt elektrisch Das Auto ist für die Verwaltung, die Ladesäule am Markt für alle. Die Stadt will mit gutem Beispiel vorangehen.

Bürgermeister Ralf Müller tankt, Ordnungsamtsmitarbeiter Jörg Glöckner fährt: So funktioniert Dohnas Elektroauto und die Tanksäule auf dem Markt. Sie ist aber nicht nur für den Dienstgebrauch. Hier kann jeder Elektroauto-Fahrer sein Fahrzeug aufladen. © Kristin Richter

Dohna. Jörg Glöckner ist der Testfahrer. Er steigt ein, schiebt sich den Sitz zurecht und fährt los. Eine Runde um den Markt, dann hupt er. Sonst hätte man ihn nicht gehört, denn er fährt Elektroauto. Und das fährt mit Strom und damit fehlen die typischen Fahrgeräusche.

Glöckner steigt aus: „Ganz spitze, vom Allerfeinsten.“ Die Mappe mit den Fahrzeugunterlagen gibt der Mitarbeiter des Dohnaer Ordnungsamtes trotzdem seinem Chef, Bürgermeister Ralf Müller. Der ist dann auch fürs Offizielle zuständig. Zum Beispiel für die Enthüllung der dafür extra noch einmal eingepackten Stromtanksäule vor dem Museum am Dohnaer Markt.

Das Auto, mit dem Glöckner eine Proberunde fuhr, kann Dohna zwei Jahre nutzen. Dafür bezahlt die Stadt dank eines Förderprojektes, von dem auch anderen Kommunen profitieren, nur 150 Euro im Monat – inklusive Strom-Flatrate. Rund 100 Kilometer kann das Auto mit einer Ladung zurücklegen. Das reicht für die Dohnaer Dienstfahrten. Im Schnitt kommen da am Tag 50 Kilometer zusammen. Voll laden dauert sechs bis acht Stunden. An der Haushaltssteckdose würde das viermal so lange dauern.

In der Woche wird das Auto an der Tankstelle am Markt aufgeladen. Weil Parkplätze dort rar sind, wird das Stadtauto übers Wochenende an die Box im Rathaus gehangen. Dort hätte das Auto auch sonst still und leise aufgeladen werden können. Doch Dohna wollte in die Offensive gehen und gesehen werden, in der Hoffnung, dass das Beispiel Schule macht. Einer der Gäste zur offiziellen Einweihung, Stadtrat Jürgen Griesbach (CDU), jedenfalls erkundigte sich schon mal sehr interessiert.

Und auch der Dohnaer Stadtverwaltung reicht das eine Elektroauto nicht. Die Stadt will noch ein zweites. Es soll voraussichtlich ab April rollen. Dafür wird bereits bei Sponsoren geworben, die es mit ihrer Werbung auf dem Auto finanzieren sollen. Das hat in Dohna schon mal funktioniert, sagt Müller. Das zweite Auto aber werde dann immer auf dem Markt stehen. Schließlich wollen die Unternehmer, dass ihre Werbung gesehen wird.

Die Tankstation auf dem Markt kann außerdem zu Festen wie dem jüngsten Weihnachtsmarkt für die Stromversorgung genutzt werden. Dafür hat die Enso, Energie Sachsen Ost, zwei Kraftstromsteckdosen installiert. Für den Energieversorger ist es die 17. öffentliche Ladesäule in Ostsachsen. Im Landkreis stehen sie unter anderem in Rathen, Bad Schandau, Sebnitz und Altenberg. Dohnas Vorteil liege in der Nähe zur Autobahn, sagen Stadt und Enso.

Jörg Glöckner, der ehemalige Müglitztaler Bürgermeister, freut sich auf seine nächste Dienstfahrt. Welches Auto er dafür nimmt, ist keine Frage.

zur Startseite