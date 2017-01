Dohna erfindet Würfelspiel neu Bei der dritten Meisterschaft im „Mensch ärgere dich nicht“ in Dohna spielt auch Schirmherr Uwe Steimle mit. Kommt er ins Finale, hat er ein Problem.

Kurzes Training am Final-Tisch: Bürgermeister Ralf Müller (l.) und Rathaus-Mitarbeiterin Sylvia Mader starten bei der „Mensch ärgere dich nicht“-Meisterschaft am Sonntag in der Dohnaer Rathaus-Mannschaft. Udo Schmitz gehört zu den Organisatoren der Veranstaltung, bei der sich dieses Mal einiges ändert. © K. Richter

Das Spiel ist über hundert Jahre alt und immer noch beliebt. Dohna trägt am Sonntag zum dritten Mal die offene sächsische Meisterschaft im „Mensch ärgere dich nicht“ aus und ändert einiges.

143 Kinder und Erwachsene aus sieben Bundesländern wollen mitspielen. Das ist neuer Rekord. Mit dabei sind auch die besten drei „Mensch-ärgere-dich-nicht“-Spieler aus Mecklenburg-Vorpommern, von denen Meisterin und Drittplatzierte Mutter und Tochter sind. Auch Schirmherr Uwe Steimle spielt diesmal mit. Voriges Jahr hatte er die Meisterschaft nur eröffnet.

Wer sich erst nach Anmeldeschluss entschied, kam auf eine Warteliste. Schon nach kurzer Zeit standen 18 Namen darauf. Diejenigen haben nur eine Chance, wenn jemand anderes ausfällt. „Wir hätten auch kein Problem bei 200 Anmeldungen gehabt, aber es muss einen Schnitt geben, um alles vorbereiten zu können“, sagt Mitorganisator Udo Schmitz. Denn dieses Mal gibt es einige Änderungen. In der Vorrunde werden vier Spiele gespielt, die dauern maximal 25 Minuten. In dieser Zeit sind erfahrungsgemäß 80 Prozent der Spiele beendet, sagt Schmitz. Eine zeitliche Begrenzung sei notwendig – auch damit die Mitspieler aus Mecklenburg-Vorpommern und Bayern wieder nach Hause kommen.

Nach den Vorrundenspielen gibt es jeweils für den Ersten fünf Punkte, für den Zweiten drei, den Dritten zwei und den Letzten einen Punkt. Nach jedem Spiel wird gewechselt, man spielt also jedes Mal gegen andere. Die 16 Besten qualifizieren sich für das Halbfinale. Das entscheidende Spiel tragen die vier Finalisten dann im Stehen – und natürlich bis zu Ende – aus. Dafür gibt es extra einen Mensch-ärgere-dich-nicht-Tisch. Auch der ist neu.

Wer nach der Vorrunde rausfliegt, und das sind die meisten, oder wer sich als Begleiter zwischendurch langweilt, kann sich ins Spielezimmer verkrümeln. Das heißt zwar offiziell und neudeutsch Player-Lounge, für Udo Schmitz ist es trotzdem das Spielezimmer. Hier kann natürlich „Mensch ärgere dich nicht“ gespielt werden, aber nicht nur. Jedenfalls nicht nur das klassische Spiel, denn es gibt eine moderne Variante. Mit Karten. Das Spiel heißt „Dog“. Oder man spielt mit Würfeln „Noch mal“, sagt Udo Schmitz.

Becher fürs richtige Würfeln

Einige nehmen das mit dem Spielen und dem nicht Ärgern ganz schön ernst. So gab es in Vorjahren immer wieder Bemerkungen wie „der würfelt nicht richtig“. Deshalb werden diesmal Würfelbecher verwendet, sagt Schmitz. Davon und auch von den Spielen sind ausreichend am Sonntag vorhanden. Sollte also jemand wider Erwarten Becher oder Spiel durch die Gegend werfen, wird er zwar disqualifiziert, aber für die anderen geht das Spiel weiter.

Gegen 16 Uhr steht am Sonntag der neue Meister fest. Kabarettist und Schauspieler Uwe Steimle hofft, nach der Vorrunde rauszufliegen. Sonst hat er ein Problem. 16 Uhr hat er einen Auftritt in Torgau.

Udo Schmitz übrigens verdient sein Geld mit Spielen, er gehört zu denen, die die Spiele, die andere erfinden, perfektionieren. Dafür sitzt er mit Kollegen tage- und nächtelang zusammen. Manchmal bei ihm zu Hause in Meusegast, manchmal auch eine Woche in einer mallorkinischen Finca. Deutschland sei ein Land der Spieler, sagt Schmitz. Deshalb kommen auch jedes Jahr so viele Spiele auf den Markt. Doch nur etwa fünf Prozent schaffen es, die anderen sind schnell wieder vergessen.

Etwa 25 professionelle Spieleerfinder gibt es in Deutschland, sagt Schmitz. Deren Idee macht beim fertigen Spiel etwa zwei Drittel aus, für den Feinschliff des letzten Drittels sind Leute wie Schmitz zuständig. Sie sind jetzt schon dabei, die Spiele zu testen und zu entwickeln, die 2018 erscheinen. Darunter ist eine Karten-Variante des beliebten Spiels Rummikub.

Offene sächsische Meisterschaft, 15. Januar, Schule Dohna, 10.30 Uhr Start Kinderturnier, 10.45 Uhr Erwachsenenturnier, gegen 16 Uhr steht der Gewinner fest

