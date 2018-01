Dohna bekommt einzigartigen Lehrer Die Dohnaer Oberschule hat bald einen Lehrer, der als Zweitfach Informatik lehrt.

An der Dohnaer Schule unterrichtet bald ein Informatiklehrer. © Kristin Richter

Dohna. Fünf angehende Lehrer werden demnächst in den Oberschulen im Bereich Sächsische Schweiz-Osterzgebirge eingesetzt. Einen davon erhält die Dohnaer Schule, und der hat noch eine Besonderheit: Es ist der Einzige, der sich in Sachsen für die Fachkombination mit Informatik entschieden hat. Schulleiterin Antje Ambos hat ihn bereits kennengelernt und freut sich auf den jungen Kollegen, der vor dem Lehramtsstudium bereits Informatik studiert hat. In den ersten sechs Monaten geben Lehramtsanwärter mit ausgebildeten Lehrern gemeinsam Unterricht. Das folgende Jahr haben die Anwärter dann einen eigenen Lehrauftrag für zwölf Stunden pro Woche. Ein Mentor betreut die Anwärter dann an der Schule in ihren Fächern. Anwärter und Referendare befinden sich in der zweiten Phase ihrer Ausbildung. Einen Tag pro Woche studieren sie weiter an ihren Ausbildungsstätten. Statt eines Gehaltes erhalten sie sogenannte Anwärterbezüge. (SZ/sab)

