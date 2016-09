Dohna befragt seine Jugendlichen Gemeinsam mit dem Jugendring will die Stadt wissen, welche Freizeitmöglichkeiten fehlen.

Welche Freizeitmöglichkeiten wünschen sich Dohnaer Jugendliche. © dpa

Wie zufrieden sind die Jugendlichen in Dohna? Was wünschen sie sich und welche Freizeitmöglichkeiten fehlen ihnen? Das wollen die Stadt Dohna und der Jugendring Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wissen und haben deshalb eine Umfrage gestartet. Dazu sind Mitte September 429 Fragebögen an Jugendliche im Alter von 14 bis 24 Jahren in allen Ortsteilen verschickt worden. Bis Freitag konnten die ausgefüllten wieder zurückgesendet werden.

Wie viele sich an der Umfrage beteiligt haben, ist laut Christina Kah vom Jugendring noch unklar. Nächste Woche macht sich der Jugendring an die Sichtung der Fragebögen. Die Ergebnisse sollen in den kommenden Monaten ausgewertet und im kommenden Jahr präsentiert und mit den Jugendlichen öffentlich diskutiert werden.

In Dohna ist es nicht die erste Jugendbefragung. 2010 haben Stadt und Jugendring schon einmal ihre jungen Einwohner zu ihren Wünschen und ihrem Freizeitverhalten befragt. (cb)

