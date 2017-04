Gut zu wissen Dohma will Jugendfeuerwehr gründen Der Gemeindewehrleiter hofft auf zehn bis 15 Freiwillige. Einen sicheren Kandidaten gibt es bereits.

Insgesamt 98 Jugendfeuerwehren gibt es im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Eine kommt jetzt dazu. © dpa

Die Freiwillige Feuerwehr Dohma hat Großes mit kleinen Leuten vor. Am 30. April soll in dem Ort eine Jugendfeuerwehr gegründet werden. „Um langfristig gute Feuerwehrarbeit leisten zu können, müssen wir die Jugend stärker mit einbinden“, stellt Holger Jehmlich klar. Er wurde im Februar zum Gemeindewehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Dohma mit den Ortsteilen Cotta und Goes gewählt. „Wie viele Feuerwehren haben auch wir Nachwuchsprobleme und müssen dem entgegensteuern“, erläutert Jehmlich. Er hofft, dass möglichst viele junge Interessenten den Leitmotiven „Retten, Löschen, Bergen, Schützen“ treu bleiben und später in die Erwachsenenabteilung wechseln. Momentan leisten 21 Personen aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr Dohma.

Schon seit mehreren Wochen wird kräftig für die Gründung der Jugendfeuerwehr geworben. Unter anderem verteilten die Kameraden Flyer in den Schulen und hängten Plakate auf. „Ich hoffe, dass zehn bis 15 Freiwillige im Alter von acht bis 16 Jahren zusammenkommen“, sagt Jehmlich. Er ist zuversichtlich, denn mehrere Eltern beziehungsweise Kinder und Jugendliche hätten bereits Interesse signalisiert.

Kein Wunder: Sie bekommen auch einiges geboten. Zunächst wird eine fesche Uniform mit Helm gestellt. Die künftigen Mitglieder der Jugendwehr rollen nicht nur die Schläuche aus. „Es geht darum, Hintergrundwissen zu vermitteln“, erklärt Jehmlich. So lernen die Mitglieder beispielsweise, welche verschiedenen Löschverfahren es gibt, wie man eine Unfallstelle sichert beziehungsweise eine Einsatzstelle korrekt beleuchtet. Spaß und Spiel kommen auch nicht zu kurz. Geplant sind Fußballspiele, Radwanderungen, Kinobesuche und Ausflüge. „Feuerwehr funktioniert nur in der Gemeinschaft, und die entwickelt sich am besten spielerisch“, sagt Jehmlich. Zu Einsätzen rückt die Jugendfeuerwehr nicht aus. Das ist erst ab 18 Jahren erlaubt, informiert der Gemeindewehrleiter.

Die künftige Jugendfeuerwehr trifft sich regelmäßig mittwochs alle 14 Tage im Dohmaer Gerätehaus. Die Mitglieder werden aus den Ortsteilen Cotta und Goes abgeholt und nach Dohma gefahren. Einen sicheren Kandidaten für die Jugendwehr gibt es schon: Alec Schulze aus Dohma macht auf jeden Fall mit. „Ich möchte gern Menschen helfen und später auch zur Freiwilligen Feuerwehr. Besonders freue ich mich auf die Kameradschaft und die Hilfsbereitschaft“, erklärt der 13-Jährige seine Motive.

Auf Zustimmung stößt das Projekt auch erwartungsgemäß bei der Kreisjugendfeuerwehrwartin des Landkreises. „Nachwuchs ist wichtig, weil man nie weiß, wie viele der Mitglieder aus den Jugendfeuerwehren später wirklich in den aktiven Dienst wechseln“, sagt Annett Petters. Momentan gibt es 98 Jugendwehren mit rund 1 340 Mitgliedern im Landkreis. Am 30. April ab 13 Uhr wird die Jugendfeuerwehr Dohma am Gerätehaus Dohma hinter der Gemeindeverwaltung gegründet.

