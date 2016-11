Dörries neue DSV-Präsidentin Die norddeutsche Software-Unternehmerin Gabi Dörries soll den Deutschen Schwimm-Verband auf Erfolg umprogrammieren. Nach enttäuschenden Olympischen Spielen steht der DSV unter Druck.

Gabi Dörries © Archiv: dpa

Gabi Dörries ist neue Präsidentin des Deutschen Schwimm-Verbandes. Beim DSV-Verbandstag in Leipzig wurde die Fachspartenvorsitzende der Schwimmer am Samstag mit klarer Mehrheit gewählt. Dörries erhielt 346 Stimmen, der Präsident des Hamburger Schwimmverbandes, Dietmar Schott, kam auf 42 Stimmen. Vico Kohlat, bisheriger Vizepräsident Recht, erhielt eine Stimme. Der Verbandstag tagte am Samstag in Leipzig nicht-öffentlich.

„Mein Gedanke meiner Kandidatur war, dass es ein Angebot ist an den DSV, Kompromisse zu finden zwischen all unseren Lagern. Mit diesem Votum könnte das tatsächlich gelingen“, sagte Dörries über die 89 Prozent Zustimmung. Zahlreiche Athleten wie Britta Steffen oder Paul Biedermann hatten die Elmshorner Software-Unternehmerin unterstützt und wollen künftig unter ihr im Verband mitarbeiten.

Allerdings wollte der Verbandstag ihr bei der künftigen Finanzierung nicht gänzlich folgen. Die von Dörries gewünschte Beitragserhöhung von 50 Cent pro Mitglied bewilligte das Plenum nur für ein Jahr statt für zwei Jahre. Auf diesen Kompromiss einigte sich der Verbandstag nach längerer Debatte. „Im nächsten Jahr werden wir nachsitzen müssen und über Alternativen reden müssen, wie wir die nötigen Finanzmittel bekommen. Insofern ist es vielleicht kein kompletter Neuanfang“, erklärte Dörries.

Sie trat mit einer kompletten Präsidiums-Mannschaft an. Der Geschäftsführer der Mannesmann Röhrenwerke, Clemens Stewing, setzte sich mit 339:54 Stimmen als neuer Vizepräsident Recht gegen Anselm Öhlschlegel durch. Die Steuerfachwirtin und internationale Kampfrichterin Andrea Thielenhaus ist neue Vizepräsidentin Finanzen, ihr Amtsvorgänger Peter Obermark trat zur Wahl nicht mehr an. Er war als einziges Mitglied des bisherigen Präsidiums nicht entlastet worden. Unmittelbare rechtliche Konsequenzen hat die Entscheidung der Delegierten nicht. Wolfgang Hein bleibt Vizepräsident Verbandsentwicklung.

DSV-Präsidentin Christa Thiel war nach 16 Jahren nicht wieder angetreten. Sie war vor vier Jahren als alleinige Kandidatin nur mit 57 Prozent gewählt worden. Die Rechtsanwältin aus Wiesbaden wurde bei einigen Gegenstimmen zur Ehrenpräsidentin gewählt. Thiel wird für den DSV weiterhin als Vizepräsidentin des Europäischen Verbandes LEN tätig sein. 2017 könnte sie in den Vorstand des Weltverbandes FINA aufrücken. (dpa)

zur Startseite