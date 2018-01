Dörfer kämpfen um Anschluss Der Verkehrsverbund hatte nach massiver Kritik seine Pläne für den Bahnverkehr überarbeitet. Doch in den kleinen Gemeinden regt sich weiter Widerstand.

Noch hält jede Stunde eine Bahn in Pommritz. Doch das soll sich ändern. Der Zvon will weniger Bummelzüge und dafür mehr Express-Züge einsetzen, die nicht in den Dörfern halten. © Archivfoto: Uwe Soeder

Bautzen. Die Pläne für den Bahnverkehr in der Oberlausitz sorgen weiterhin für Kritik. Der zuständige Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) will ab Ende des Jahres weniger Züge auf den Dörfern um Bautzen halten lassen. Das Ansinnen sorgt seit Monaten für Wirbel – und auch das inzwischen überarbeitete Konzept stößt auf Widerstand. Gegen die nachgebesserte Version des Nahverkehrsplans liegen 36 zumeist ablehnende Stellungnahmen vor.

Der Verkehrsverbund möchte mehr Expresszüge einsetzen und damit die Fahrzeiten zwischen Dresden und den Städten in der Oberlausitz verkürzen. Das betrifft die Triebwagen der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg), die derzeit alle zwei Stunden zwischen Bischofswerda und Görlitz pendeln. Aktuell halten die noch an jeder Station. Um Zeit zu sparen, sollen künftig die Züge etliche Dörfer auslassen. Betroffen sind unter anderem die Stationen in Demitz-Thumitz, Seitschen, Kubschütz, Pommritz und Breitendorf. Die Orte wären dann nur noch im Zweistundentakt mit der Regionalbahn von Trilex zu erreichen.

Stellungnahmen werden geprüft

Zwar will der Verbund an dieser Idee nicht rütteln. In dem überarbeiteten Konzept hat der Zvon aber zumindest für den morgendlichen Berufsverkehr Halte in Pommritz, Seitschen und Demitz-Thumitz wieder mit verankert. Doch allen voran in Gemeinden wie Kubschütz oder Göda sehen die Betroffenen die Streichung der Halte weiter kritisch. „Vor allem wird darauf verwiesen, dass es keine Alternativen gibt, mit dem Bus zum nächsten Halt eines Regionalexpresszuges zu gelangen“, sagt Sandra Trebesius, Sprecherin des Verkehrsverbundes. Der Zvon prüfe jetzt die Stellungnahmen und werde abwägen, was möglicherweise mit in den neuen Nahverkehrsplan eingearbeitet wird. Bis zum Frühjahr soll der Plan endgültig beschlossen werden.

Der Zvon weist unterdessen noch einmal daraufhin, dass es sich bei dem Nahverkehrsplan allerdings lediglich um eine Rahmenplanung für den Bus- und Bahnverkehr in der Region handele. Die konkreten Fahrpläne werden unterdessen alljährlich von der Verbandsversammlung des Zvon beschlossen – auch in Abhängigkeit von den finanziellen Mitteln, die dem Verkehrsverbund zur Verfügung gestellt werden. Aktuell gebe es in diesem Bereich positive Signale, heißt es aus der Zvon-Zentrale.

