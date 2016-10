Dönerhallenbrand vor Gericht Einem Fleischergehilfen wird zur Last gelegt, eine Produktionshalle in Hoyerswerda in Brand gesteckt zu haben.

Das Gericht in Bautzen verhandelt den Fall. © dpa

Ein bulgarischer Fleischergehilfe soll im Januar 2014 gemeinsam mit einem weiteren Beteiligten die Produktionshalle einer Dönerproduktion in Hoyerswerda angezündet haben. Dafür steht er an dem 23. November in Bautzen vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, damit Versicherungsleistungen für den türkischen Inhaber zu erschleichen. Dem Angeklagten und seinem Kumpan soll dafür ein Anteil aus der Versicherungssumme versprochen worden sein. Der Inhaber selbst habe die Tür mit einer Kreditkarte geöffnet, um den Eindruck eines Einbruchs zu erwecken. Gut einen Monat später soll sich der Angeklagte erneut Zutritt zur Produktionshalle verschafft und dort Tücher und Stühle angezündet haben. Dann habe er ein Kraftfahrzeug und weitere Gegenstände in Brand gesetzt.

Der Angeklagte lebte seit früher Kindheit in der Türkei und kam 2013 nach Deutschland, um hier zu arbeiten. Er räumte die Taten bereits ein. Das Landgericht in Bautzen verhandelt nun neu. (szo)

