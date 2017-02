„Döner? Das ist so etwas wie Fettbemme“ Vor 25 Jahren eröffnete einer der ersten Dönerläden in Freital. Die Eigentümer haben nun große Pläne zum Jubiläum.

Es muss eine aufregende Zeit gewesen sein damals. Der Mauerfall war noch nicht lange her. Die Marktwirtschaft löste die Planwirtschaft ab. Und in Freital auf der Dresdner Straße gab es plötzlich Dinge zu kaufen, von denen die Menschen noch nie gehört hatten. So stand Nadeem Mohammed im Frühjahr 1992 in seinem gerade eröffneten Schnellrestaurant mit Namen Shahi Palace und musste den Leuten erst einmal erklären, was da auf seiner Karte steht. „Döner? Das ist so etwas wie Fettbemme, nur mit mehr Fleisch drauf“, versuchte es der gebürtige Pakistaner mit einem ungewöhnlichen Vergleich. Noch heute muss er darüber lachen.

Es ist nicht verbrieft, dass der heute 51-Jährige der Erste war, der den Döner nach Freital brachte. Sicher ist aber, er war einer der Ersten. Zum 25-jährigen Jubiläum hat Mohammed zusammen mit seinem Bruder Qaiser Mahmood, der die Geschäfte seit 2002 führt, große Pläne.

Dass Mohammed überhaupt in Freital landete, ist ein Zufall. Er war Ende der 80er-Jahre nach Berlin zum Studieren gekommen. Nebenbei half er in der Gastronomie aus. Als die Mauer fiel, machte er sich auf den Weg nach Dresden – Neuland entdecken. Freital lernte der Geschäftsmann bei einer Fahrt nach Freiberg kennen. Er sah leere Geschäfte und beschloss, sich in der Stadt niederzulassen. Nach mehreren Ladenwechseln in Potschappel und einem Abstecher als Betreiber des Cafés „Deja vu“ landete er schließlich in dem heutigen Laden in der Dresdner Straße 104. „Wir sind den Freitalern sehr dankbar für alles“, sagt Mohammed, der nun Chef eines Restaurants und Lieferservices in Tharandt ist.

Sein Bruder Qaiser Mahmood hat das Restaurant zum Jahresende 2016 auf Vordermann bringen lassen. Die Decke und die Möbel sind neu. Auch in eine neue Küche und eine neue Lüftungsanlage hat er viel Geld gesteckt. Im Frühjahr sollen die Fenster zur Dresdner Straße durch große gläserne Schiebetüren, die im Sommer komplett geöffnet werden können, ersetzt werden. „Man muss sich alle fünf, sechs Jahre etwas Neues einfallen lassen“, sagt Mahmood, der auch in Freital wohnt.

Und er hat noch mehr vor. 2013 hatte er eine Filiale im damals gerade wiedereröffneten Café Prag am Dresdner Altmarkt gestartet. Das Konzept: traditionelle indische Küche, die frisch vor den Augen der Kunden zubereitet wird. „Das lief super“, sagt Mahmood. Nachdem der Betreiber des Cafés Prag die Imbissstände geschlossen hatte und auch der Shahi Palace ausziehen musste, will der Gastronom das Konzept ab März nun in Freital umsetzen. „Wir werden künftig mehr auf traditionelle indische Küche setzen“, sagt er. „Dönerläden gibt es in Freital schon genug.“ Im kommenden Jahr will er außerdem wieder eine Filiale in Dresden im Stadtzentrum eröffnen.

Zudem setzt Mahmood mit seinen acht Beschäftigten auf Caterings. „Bis zu 500 Leute können wir bedienen – ob bei Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder Firmenevents.“ Aus Freital jedenfalls will er so bald nicht wegziehen. „So lange die Freitaler das mögen und annehmen, was wir machen, werden wir hierbleiben.“

