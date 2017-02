Döllnitz und Jahna steigen an Der Regen sorgt für mehr Wasser in den Nebenflüssen. Auch der Pegel der Elbe steigt noch.

Der Pegel steigt: Freiberger Mulde in Döbeln am Donnerstagnachmittag. © André Braun

Die Döllnitz in Merzdorf hat ihren Wasserstand innerhalb eines reichlichen Tages fast verdoppelt: von 64 Zentimetern Mittwoch früh auf 1,23 Meter am Donnerstag, 16 Uhr. Auch die Jahna am Pegel Seerhausen stieg von 1,12 Metern auf 1,36 Meter. Ketzerbach und Keppritzbach schwollen laut Angaben des Freistaats zuletzt ebenfalls an. Eine überregionale Hochwassergefahr bestehe bei den Nebenflüssen der mittleren Elbe allerdings noch nicht.

Für die Elbe selbst hat das Landeshochwasserzentrum Sachsen allerdings eine Hochwasserwarnung herausgegeben. Am Oberlauf der Elbe hat das Abschmelzen der Schneedecke in den nordböhmischen Gebirgen am Donnerstag dazu geführt, dass an einzelnen Pegeln zeitweise die vorletzte Hochwasserwarnstufe 3 erreicht wurde. Die tschechischen Behörden lösten dort Alarm aus. Die Deiche und Schutzanlagen werden beobachtet. Nach Angaben des Tschechischen Hydrologischen Instituts kam es am Mittwoch und Donnerstagvormittag in Isergebirge, Riesengebirge und Adlergebirge zu nennenswerten Regenfällen. Diese hätten in Kombination mit dem tauenden Schnee die Flüsse und insbesondere die Elbe ansteigen lassen.

4,12 Meter am Pegel Riesa

Da sich die Temperaturen in den höheren Lagen in Richtung Wochenende wieder abkühlen sollen, rechnen die tschechischen Behörden damit, dass sich die Lage an der Elbe wieder entspannen dürfte.

Laut Landeshochwasserzentrum werden in der Nacht zu Freitag oder am Freitagvormittag an den Pegeln Schöna, Dresden und Riesa die Richtwasserstände der Alarmstufe 1 überschritten. Danach flache sich der Anstieg etwas ab. Ein Anstieg der Wasserführung bis in den Bereich des Richtwertes der Alarmstufe 2 wird nicht erwartet. Der Pegel Riesa meldete Donnerstagnachmittag einen Stand von 4,12 Metern, Tendenz steigend. (SZ/pa, SZ/csf)

