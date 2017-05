Döbelns Schulnotstand Die Schulen in Döbeln Nord bekommen eine neue Sporthalle. Aber damit hat die Stadt nur ein Problem behoben.

Eine Menge Probleme haben sich an der Schloßbergschule angehäuft. Die Förderschule ist für die gewachsene Schülerzahl zu klein. Die Sporthalle ist nicht zu gebrauchen und müsste modernisiert werden. Bei Regen steht der Schulhof unter Wasser und bei Hitze staubt es. Bislang gibt es dafür keine Lösungen. © André Braun

Kultusministerin Brunhild Kurth hat in der vergangenen Woche die Fördermittel für die Sporthalle in Döbeln Nord persönlich nach Döbeln gebracht. Dass es Schulbaumittel für das wichtige Vier-Millionen-Euro-Vorhaben gibt, ist für die Stadt ein Glücksumstand. Allerdings hat die Stadt damit nur ein Problem gelöst.

Wenn die Halle im Jahr 2019 fertig ist, soll eigentlich die alte Sporthalle an der Staupitzstraße geschlossen werden. Und dann? Die Lernförderschule vom Schloßberg hält dort ihren Sportunterricht ab. Wo die Schüler dann Sport treiben, ist noch nicht klar. Ebenso wenig, wie es überhaupt mit der Schule weitergeht, die unter akutem Platzmangel leidet. Die Situation ist für alle Seiten unbefriedigend, eine Lösung gibt es nicht.

„Wir sind dabei, für den Sportunterricht eine Lösung zu finden. Wir führen Gespräche mit dem Lessing-Gymnasium, ob es Kapazitäten in der Stadtsporthalle gibt“, sagte Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer. Für Dagmar Dettke, Leiterin der Schlossbergschule, ist das nur die zweitbeste Variante. „Das Problem sind die kleineren Schüler. Die haben drei Einzelstunden Sport pro Woche. Die wertvolle Zeit geht für das Laufen zur Sporthalle drauf.“

Die alte Turnhalle an der Schloßbergschule heißt jetzt Mehrzweckhalle, weil sie aufgrund der baulichen Mängel für den Sportunterricht nicht mehr zugelassen ist. Maximal Gymnastik könne dort noch getrieben werden. „Oder die Kinder toben über den Schulhof, springen über Pfützen oder tanken mit den Lungen Staub“, sagte die Leiterin sarkastisch.

Mit den Verhältnissen beim Sportunterricht hören die Probleme an der Schule nicht auf. Im kommenden Schuljahr werde die Marke von 180 Schülern geknackt, so die Leiterin. Vor einigen Jahren waren es noch 130. „Wir müssen Schulanfänger wegschicken“, so die Leiterin. 13 Klassen werden in Döbelns ältester Schule – erbaut im Jahr 1869 – derzeit unterrichtet. „Wir sind überall am Klassenteiler und in einigen Klassenstufen aufnahmeunfähig“, so Dagmar Dettke.

Sie vermisst ein Schulkonzept für Döbeln, und zwar nicht nur für die Schloßbergschule. Zu klären ist auch, wie es mit der sanierungsbedürftigen Grundschule in Döbeln Ost weitergeht. Auch in Mochau müsste irgendwann eine neue Schule gebaut werden. Dagmar Dettke hält ein Schulzentrum in Döbeln Ost für Förder- und Grundschule für die beste Lösung.

Damit steht sie nicht allein. Auch Hans-Joachim Egerer hält die Zusammenlegung an einen Standort für die beste Variante. „Wir haben aber keine 14 Millionen Euro für eine neue Schule“, sagt er. Für die Schloßbergschule gebe es nur für fünf Jahre Bestandsgarantie. „Damit bekommen wir nirgendwo Geld“, so Egerer. Für die Schulnetzplanung ist der Landkreis zuständig. Eine Entscheidung zu Laufzeiten hat der noch nicht getroffen. Über allem schwebt auch noch das neue Schulgesetz, dass die Möglichkeit der Inklusion, der gemeinsamen Beschulung von Grund- und Förderschülern, zulässt.

Auch Schönheitsoperationen mit kleinem Besteck sind auf dem Schloßberg schwierig. Man habe über die Modernisierung der Sporthalle nachgedacht. Aber Leitungen über den Schulhof zu verlegen, sei nicht ohne Weiteres nicht möglich – der Schlossberg ist ein Bodendenkmal. „Wir wussten das bis dahin nicht“, so Egerer. „Auch für eine Schwarzdecke auf dem Schulhof müssten wir in den Boden. Das würde nicht genehmigt.“

