Döbelns neue Personalchefin Carmen Auerswald ist ausgebildete Juristin. Sie arbeitet gern mit Menschen. Das hat sie vermisst.

Carmen Auerswald ist die neue Chefin des Haupt- und Personalamtes im Döbelner Rathaus. Die Juristin hatte bis jetzt eine eigene Anwaltskanzlei in Waldheim. © Jens Hoyer

Am Montag hat Carmen Auerswald ihr neues Büro im Döbelner Rathaus bezogen. Ihr Vorgänger Klaus Hengl ist in den Ruhestand gegangen und hatte schon im Dezember seinen Schreibtisch geräumt. Carmen Auerswald ist die neue Chefin des Haupt- und Personalamtes der Stadt. „Ich war zuvor schon ein paarmal hier und habe mich auch mit Klaus Hengl getroffen“, sagt sie.

Für die 48-Jährige ist die Arbeit in der Stadtverwaltung eine ganz neue Aufgabe. In öffentlichen Verwaltungen war die Juristin bisher noch nicht beschäftigt. Fünf Jahre lang hatte sie eine Anwaltskanzlei in Waldheim und vertrat Mandanten bei Verfahren im Arbeits-, Verkehrs- und Zivilrecht. „Ich habe aber gemerkt, dass ich mit Leib und Seele Personalerin bin. Anwältin zu sein, ist nicht meine Berufung. Man arbeitet sehr einsam, mir fehlen die Menschen drumherum“, sagte sie. Elf Jahre habe sie zuvor beim Stromversorger EnviaM als Personalleiterin gearbeitet.

Mit Verwaltungsrecht hatte sie, außer im Studium, bisher wenig zu tun, „Ich habe aber zwischenzeitlich drei Monate für die OFM Abwasser GmbH in Roßwein gearbeitet und mich dabei ins Verwaltungsrecht einarbeiten können.“

Ein bisschen hat die neue Hauptamtsleiterin auch noch mit ihrer alten Kanzlei zu tun. Einige alte Fälle sind noch abzuarbeiten. „Ich merke aber, dass es immer weniger wird. Langfristigere Sachen will ich an Kollegen abgeben“, sagte sie.

Für die Familie wird Carmen Auerswald jetzt etwas mehr Zeit finden. Sie hat vier Kinder. Zwei sind schon aus dem Haus und studieren, ein 13-jähriger Sohn ist im Internat der Landesschule St. Afra in Meißen. Zu Hause ist noch die neunjährige Tochter. In ihrer Freizeit hat die 48-Jährige ein Faible für Musik – sie singt in der Waldheimer Kantorei. Und wenn noch Zeit übrig ist, schwingt sie sich auch mal aufs Motorrad.

Die Stadtverwaltung hatte im vergangenen Jahr die Stelle des Haupt- und Personalamtsleiters ausgeschrieben. Knapp 20 Bewerbungen waren eingegangen, sagte Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer. Die Stadtverwaltung hat reichlich 240 Stellen zu besetzen. Derzeit arbeiten rund 280 Mitarbeiter Voll- und Teilzeit bei der Stadt. Die Hälfte davon sind Mitarbeiter der Kitas und an Schulen.

