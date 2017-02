Döbelns Jugend macht sich Gedanken Stadtrat Behrisch sucht mit Döbelner Schülern nach Problemen – nun geht es an deren Lösungen.

Der SPD-Stadtrat Hans-Martin Behrisch (rechts) hat mit jungen Leuten darüber diskutiert, wie sie sich die Zukunft vorstellen. © Dietmar Thomas

Der zunehmende Rechtsextremismus und die Vorurteile gegenüber Fremden, zu wenige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und die fehlende Zugverbindung nach Dresden. Das sind nur einige der Probleme, die zehn Döbelner Gymnasiasten am Sonnabend beim ersten Döbelner Jugendforum im Evangelischen Kindergarten „St. Florian“ schildern. Bei den Initiatoren, dem Stadtrat Hans-Martin Behrisch und Judith Sophie Schilling vom Verein Treibhaus, stoßen sie auf offene Ohren.

Es ist 10 Uhr und Wochenende. Eine Zeit, zu der Schüler ausnahmsweise mal nicht auf Stühlen sitzen und sich Gedanken machen wollen – sollte man meinen. Doch zehn Gymnasiasten und zwei Lehrer des Lessing-Gymnasiums haben trotzdem den Weg zum ersten Döbelner Jugendforum von Hans-Martin Behrisch gefunden. Der 21-Jährige ging vor nicht allzu langer Zeit selbst in Döbeln zur Schule. „Ich möchte zu der Zielgruppe in Kontakt treten, der ich selbst sehr nahe bin“, sagt Behrisch. Das Konzept des ersten Treffens ist entsprechend frei: Die Schüler teilen sich in zwei Gruppen auf und schreiben auf Plakate verschiedenste Probleme, die sie bewegen. Danach wird das Ganze vorgetragen, zusammengefasst und geordnet.

Vieles, was die Schüler ansprechen, ist schulpraktischer Natur. Sie beklagen zu viel Schulstress, wollen gern alltagspraktischer lernen und im Unterricht mehr über aktuelle Themen des Weltgeschehens diskutieren – außerdem hätten sie gern eine Klassenleiterstunde. „Wir können natürlich auch nicht das Schulsystem für euch ändern, aber wir können dafür sorgen, dass eure Stimmen besser gehört werden“, erklärt Judith Sophie Schilling.

Zudem kommt die Runde zum Ergebnis, der Schülerrat müsse sich mehr mit solchen Problemen auseinandersetzen. Beispielsweise könne man den Schuldirektor zur Gesprächsrunde einladen und so den Austausch verbessern. Doch die von den Schülern genannten Probleme gehen weit über Schule hinaus.

Zu wenig Freizeiteinrichtungen

Man spürt, dass ihnen das derzeitige politische Klima zu schaffen macht. „Ich merke das bei meinem Vater, der dann unreflektierte Aussagen zur Flüchtlingspolitik trifft“, sagt eine Schülerin. Sie selbst mache mit den Ausländern in der Schule andere Erfahrungen, als manche Vorurteile es suggerieren. Dennoch halten auch die Döbelner Schüler die Verhältnisse diesbezüglich für verbesserungswürdig. Sie wünschen sich mehr Initiativen und Möglichkeiten, mit Flüchtlingen in Kontakt zu treten und sich auszutauschen.

Mangelnde Infrastruktur und zu wenige Freizeiteinrichtungen sind ein großes Thema der Döbelner Jugend. Das beste Beispiel hierfür ist die fehlende Zugverbindung in Richtung Dresden. „Das Thema wurde im Stadtrat natürlich auch schon angesprochen“, sagt Hans-Martin Behrisch, „aber mit der Initiative der Jugendlichen ließe sich da vielleicht noch etwas mehr Druck ausüben.“

Am Ende sind zwei Stunden zu wenig, um alle Probleme der Schüler ausführlich zu diskutieren und Lösungsansätze zu finden. Deshalb wollen Hans-Martin Behrisch und der Verein Treibhaus dranbleiben. In Abstimmung mit den Schülern beschließen sie, sich nun alle zwei Wochen zur Gesprächsrunde zu treffen, um in Zukunft vielleicht einige der Probleme angehen zu können.

Der Stadtrat hofft, dass beim nächsten Mal vielleicht schon doppelt so viele Schüler kommen. Die Schüler des Lessing-Gymnasiums werden laut Schülerin Klara jedenfalls wieder dabei sein: „Es ist schön, mal gehört zu werden.“

Unter der E-Mail-Adresse kann jeder Interessierte sich bei Hans-Martin Behrisch melden, um die nächsten Termine des Jugendforums zu erfahren.

