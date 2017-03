Döbelnern gehen die Spieler aus Zum Spiel in Burgstädt reist der ESV Lok nur mit sechs Aktiven. Dennoch schlägt sich das Team beim Tabellendritten wacker.

Die Schachspieler des ESV Lok Döbeln mussten zum wiederholten Mal in dieser Saison eine Begegnung in Unterzahl bestreiten. Am siebten Spieltag der Bezirksliga Chemnitz Staffel B beim Burgstädter TSV 1878 konnte der ESV nur sechs Akteure aufbieten. Die Bretter zwei und drei mussten freigelassen werden, sodass der Gegner schon vor Spielbeginn zwei Punkte sicher hatte. „Uns fehlten in der ersten Mannschaft vier Stammspieler. Wenn wenigstens noch einer zur Verfügung gestanden hätte, wäre es durchaus möglich gewesen, aus Burgstädt etwas mitzunehmen“, sagte Mannschaftsleiter Heiko Berthold.

Dennoch schlugen sich die anwesenden Spieler gut. Es konnte sogar ein ausgeglichenes Spielergebnis erreicht werden. Andreas Rothardt und Heiko Berthold remisierten bei ausgeglichener Stellung. Matthias Waidelauski konnte mit Glück und einer Leichtfigur weniger ebenfalls ein Unentschieden erreichen. Er hatte eine sehr aktive Dame und sein Gegner keinen Plan mehr. Thomas Naumann erkämpfte mit zwei Mehrbauern eine Mattstellung. Ersatzspieler Klaus Bischoff konnte ein Remis halten. Nur Uwe Hering verlor am ersten Brett gegen einen übermächtigen Gegner.

Momentan liegen die Döbelner mit vier Punkten auf dem drittletzten Tabellenplatz. Dahinter folgen SG Hohndorf (3) und HSV Eintracht Seiffen (2). In der nächsten Runde am 9. April kommt Hohndorf nach Döbeln. „Wir müssen alles aufbieten und dieses Spiel gewinnen, sonst droht der Abstieg“, so Heiko Berthold. (hbe)

Burgstädter TSV 1878 - ESV Lok Döbeln 5:3

