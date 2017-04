Schach – Bezirksliga Döbelnern droht der Abstieg Die Spieler des ESV Lok Döbeln konnten nicht an ihre alte Stärke anknüpfen.

Trotz Bestbesetzung konnten die Schachspieler des ESV Lok Döbeln nicht an alte Stärke anknüpfen. Am achten Spieltag der Bezirksliga Chemnitz Staffel B war Tabellennachbar SG Hohndorf zu Gast. Vom Papier her war die „Loksche“ stärker, aber an der Umsetzung haperte es.

Schon in der Eröffnung scheiterten Matthias Waidelauski und Andreas Rothardt. Waidelauski ließ eine starke Bauernfront des Gegners zu und er selbst konnte sich nicht aktiv entwickeln. Über die Zeit war der Druck zu groß. Glück hatte Rothardt. Er musste in der Eröffnung die Qualität und zwei Bauern opfern, um eine starke Mattdrohung noch abzuwehren. Durch aufmerksames Spiel konnte er die Qualität zurückgewinnen und bot Remis an, was sein Gegner sofort annahm. Uwe Hering und Konrad Lenk remisierten an den ersten beiden Brettern. Jens Pohl wurde mitten auf dem Brett mattgesetzt. Heiko Berthold erhielt früh ein Remisangebot und lehnte wegen der aktuellen Situation ab, holte dann aber dennoch einen halben Punkt. Rüdiger Abicht gab nach Verlust von zwei Bauern und der inaktiveren Stellung auf. Den einzigen Sieg errang Thomas Naumann mit gutem taktischen Spiel.

Da die SG Hohndorf nun an Döbeln vorbeigezogen ist, belegt der ESV Lok Platz neun und befindet sich in großer Abstiegsgefahr. (DA/hebe)

ESV Lok Döbeln – SG Hohndorf 3:5

ESV Lok Döbeln: Hering (0,5), Lenk (0,5), Pohl, Abicht, Rothardt (0,5), Berthold (0,5), Waidelauski, Naumann (1)

