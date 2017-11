Tischtennis – Bezirksliga Damen Döbelnerinnen im Vorwärtsgang Das zweite DSV-Team hat sich auf Rang vier geschoben.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Die Damen des Döbelner SV II sind endgültig aus dem Schatten der arrivierten Bezirksliga-Teams getreten. Nicht nur, dass sie sich ohne große Schwierigkeiten in der oberen Tabellenhälfte bewegen. Es gelingt ihnen mittlerweile, zu den Spitzenmannschaften der Liga aufzuschließen. So holten die Döbelnerinnen beim verlustpunktfreien Tabellenführer VfB Hellerau-Klotzsche einen Zähler (7:7). Der TTV Dresden, in der Vergangenheit ebenfalls deutlich stärker einzuschätzen als die Mittelsächsinnen, stand im zweiten Tagesduell am Ende sogar gänzlich mit leeren Händen da. Denn die Elbestädterinnen verloren beim Neuling mit 6:8.

Die Döbelnerinnen haben sich durch diese drei Punkte auf den vierten Platz vorgearbeitet. Dabei sind sie punktgleich mit dem Dritten, TSV Pactec Dresden. Die aktuell 8:4-Punkte sind schon ein komfortables Polster, um mit Beginn der Winterpause einen Platz unter den besten sechs Mannschaften zu belegen und sich damit erstmals für die Play-offs zu qualifizieren.

Gegen Spitzenreiter Hellerau-Klotzsche hätte es für die Gastgeberinnen sogar für einen Sieg reichen können. Denn kurz vor dem Ende lagen sie mit 7:6 in Front. Lisa Hohlfeld hatte im Abschluss-Einzel die Gelegenheit, den achten Sieg und damit beide Punkte für ihre Mannschaft zu sichern. Doch die 21-Jährige verlor knapp mit 2:3.

Gegen den TTV Dresden bestritt ihre Schwester Ute das letzte Einzel. Auch dieses ging knapp verloren. Allerdings hatte Stephanie Schade kurz zuvor für den 8:5-Zwischenstand und damit für den vorzeitigen Sieg des Döbelner SV II gesorgt. (DA/jsc)

