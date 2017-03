Tischtennis – Sachsenliga Döbelnerinnen im Aufwind Die DSV-Damen haben im Kampf um den Klassenerhalt alle Trümpfe in der Hand.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Es bleibt weiterhin spannend in der Sachsenliga der Damen. Vor allem in der Abstiegszone. Allerdings haben sich Döbelnerinnen mit ihrem 8:4-Erfolg gegen den ESV Lok Pirna II etwas Luft verschafft.

Nach dem vergangenen Spieltag rangierten sie auf Relegationsplatz acht. Genau zwei Zähler vor dem schärfsten Verfolger TTC Neusalza-Spremberg. Auch beim Spielverhältnis haben sich die früheren Kreisstädterinnen mittlerweile einen kleinen Vorsprung zugelegt. Der Abstand zu den Ostsächsinnen hätte aber nach dem vergangenen Wochenende noch deutlicher ausfallen können, denn im zweiten Spiel des Tages unterlagen sie dem Tabellenzweiten TTC Holzhausen knapp mit 6:8. Trotzdem hat es die Mannschaft nun selbst in der Hand, sich am Ende der Saison vor Neusalza-Spremberg zu platzieren. Denn zum krönenden Abschluss der diesjährigen Meisterschaft treffen beide Teams am letzten Spieltag direkt aufeinander. Und sollte bis dahin nichts außergewöhnliches passieren, wird erst in dieser Partie die Frage über Abstieg oder Klassenerhalt beantwortet.

Gegen den ESV Lok Pirna II hat sich der Aufwärtstrend der Döbelnerinnen bestätigt. Denn das Quartett gewann nicht nur mit 8:4, sondern ließ dem Tabellensiebenten, insbesondere im letzten Drittel der Partie, auch keine Chance. Nach der Niederlage im Hinspiel war das nicht unbedingt so zu erwarten. Rund vier Stunden später knüpften die Muldenstädterinnen gegen den SV Holzhausen dort an, wo sie gegen den ESV Lok Pirna II aufgehört hatten. Das 6:8 ist auch ein gutes Ergebnis, zum Leidwesen der Gastgeberinnen allerdings kein zählbares. Denn zumindest ein Remis wäre möglich und auch nicht unverdient gewesen. (DA/jsc)

