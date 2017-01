Tischtennis Döbelnerinnen finden Anschluss Wie schon in der Hinrunde holt der DSV gegen die Teams des TTC Elbe drei Punkte.

Die Damen des Döbelner SV sind wieder im Spiel. Mit einem klaren 8:2-Erfolg gegen den TTC Elbe Dresden III und einem 7:7 gegen die zweite Vertretung der Elbestädterinnen hat sich die Mannschaft auf Rang acht der Tischtennis-Sachsenliga geschoben. Fast noch wichtiger ist aber, dass mit diesen drei Punkten der Anschluss an das untere Mittelfeld gelang.

Derzeit trennen die Mittelsächsinnen vom Tabellensiebenten ESV Lok Zwickau II gerade mal noch zwei Zähler. Allerdings ist auch der TTC Neusalza-Spremberg diesen weiterhin dicht auf den Fersen. Mit einem Zähler Rückstand und nur zehn Meisterschaftsbegegnungen, die DSV-Damen und Zwickau kommen schon auf zwölf, haben sie es in zwei Wochen selbst in der Hand, an den Konkurrentinnen vorbeizuziehen. Denn die Ostsächsinnen bestreiten am letzten Januar-Wochenende an zwei Tagen gleich drei Partien. Erst dann wird sich zeigen, was die Ergebnisse der Döbelnerinnen vom Wochenende wirklich wert sind.

Auch weil mit diesen drei Punkten niemand ernsthaft gerechnet hatte. Ein Sieg beim TTC Elbe Dresden III wurde zwar fest eingeplant, doch das die Mittelsächsinnen in ihrer derzeitigen Situation, wie schon im Hinspiel, auch ihr Remis gegen den TTC Elbe Dresden II wiederholen konnten, kam überraschend. Doch die Elbestädterinnen, die mit 14:12 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz rangieren, scheinen den Döbelnerinnen zu liegen. In den letzten fünf Begegnungen seit März 2015 trennten sich beide Mannschaften dreimal Remis und je einmal gewann jede Mannschaft. (DA/jsc)

