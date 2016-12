Aus dem Gerichtssaal Döbelnerin soll ins Gefängnis Die Kundin eine Dealerin ist vom Amtsgericht verurteilt worden. Sie soll selbst gehandelt haben.

Ein Mann dreht einen Joint mit Marihuana, das sich in einer kleinen Plastiktüte befindet © Symbolfoto/dpa

Am 11. November 2015 erwischte die Polizei eine Döbelnerin, die illegal Rauschgift aus Tschechien einführte. Über die Handydaten kam sie auf die Spur eines Rauschgiftrings. Nachdem am Montag schon eine 27-jährige Döbelnerin, die Kundin der Dealerin war, zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt wurde, stand jetzt eine weitere Döbelnerin vor Gericht. Über hundert weitere Anklagen werden folgen. Die 25-jährige Beschuldigte soll bei der Drogenhändlerin Crystal und Marihuana erworben haben. Vorgeworfen wurde der Angeklagten der unerlaubte Erwerb von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Von Ende September bis zu ihrer Festnahme im November 2015 soll die Dealerin mindestens zehn Drogenfahrten nach Tschechien unternommen und der Angeklagten Crystal besorgt haben. Einmal brachte sie ihr 100 Gramm Marihuana mit. Für das Rauschgift soll ihr die Angeklagte 300 Euro im Voraus gegeben haben. Das Crystal hatte einen Wert von 60 Euro pro Gramm.

Zum Tatvorwurf schwieg die Angeklagte. Daraufhin wurde die Drogenhändlerin als Zeugin gehört. Die gab zu, die Drogenfahrten nach Tschechien unternommen zu haben. Ob ihr die Angeklagte vorher das Geld gab oder im Nachhinein, daran konnte sie sich nicht mehr erinnern. „Es ist zu lange her“, sagte sie. „Sie kaufte bei mir fünf bis zehn Gramm Crystal“, erklärte sie. Allerdings wusste die Händlerin noch, dass sie der Beschuldigten 100 Gramm Marihuana mitgebracht hatte. Dafür hatte sie das Geld im Voraus erhalten. Ob die Angeklagte bei einer Fahrt dabei war, auch daran konnte sich die Händlerin aber nicht mehr erinnern.

Die Beschuldigte hat keine Ausbildung, erhält Hartz IV und hat auch keine Wohnung. Zur Tatzeit lebte sie bei einem Freund. Dieser stellte ihr ein Hinterzimmer in seiner Wohnung zur Verfügung. Als die Polizeibeamten die Wohnung durchsuchten, fanden sie in dem Hinterzimmer Drogenutensilien. Diese konnten aufgrund der Aussage des Wohnungsinhabers eindeutig der Angeklagten zugeordnet werden. Das schilderte einer der Kriminalbeamten als Zeuge. Aufgrund der Drogenutensilien gingen Richterin Karin Fahlberg und Staatsanwalt Dr. Bernhard Klose nicht mehr von unerlaubtem Erwerb von Betäubungsmitteln aus, sondern von unerlaubtem Handel.

Richterin Karin Fahlberg verurteilte die Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr. Staatsanwalt Dr. Klose hatte zwei Jahre und sechs Monate gefordert. Obwohl die Beschuldigte nicht vorbestraft ist, wurde die Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt. „Sie haben ein Abhängigkeitsproblem“, sagte Richterin Fahlberg in der Urteilsbegründung. „Aktuell kommt von Ihnen nichts, was eine gute Sozialprognose verheißt.“ Und der Staatsanwalt meinte in seinem Plädoyer: „Ich habe kein Vertrauen in die Angeklagte, dass sie nicht wieder straffällig wird.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

