Finswimming Döbelnerin holt doppelt Bronze Josefine Neudorf-Blochwitz wird bei der Deutschen Meisterschaft in Rostock zweimal Dritte.

© Symbolbild/Steffen Unger

Mit Josefine Neudorf-Blochwitz, Anni Winkler und Felix Elenkow starteten drei Döbelner Finswimmer bei den 49. Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften in der „Neptun“-Schwimmhalle Rostock. Dabei trafen sie auf besten Flossenschwimmer des Landes, die aus 30 Vereinen anreisten.

Dank der sehr guten Trainerarbeit von Oliver Schuricht und Frank Bautzmann in der Vorbereitung erkämpften sich Josi, Anni und Felix die Qualifikationszeiten für jeweils fünf Einzelstarts. Als beste Döbelnerin wurde Josefine Neudorf-Blochwitz mit zwei Bronzemedaillen und Urkunden für vierte und sechste Plätze geehrt. Überglücklich war die Jüngste der Döbelner Gruppe, Anni Winkler (Jahrgang 2004). Sie lieferte vier Bestzeiten ab und erhielt dafür Urkunden für einen vierten und fünften Platz. Sie konnte sich bei teilweise 30 Starterinnen insgesamt viermal unter den Top Ten platzieren.

Diesen erfreulichen Leistungen wollte Felix Elenkow nicht nachstehen. Auch er erkämpfte sich zur Freude des Trainerteams und der mitgereisten Familie in einem großen Starterfeld bei der männlichen Jugend AK 14/15 sehr gute Schwimmergebnisse . Vier Bestzeiten standen für ihn am Ende auf der Anzeigetafel. Bereits am Wochenende wartet der nächste Höhepunkt auf die Döbelner Flossis. Mit Anni und Josefine fahren weitere vier Schwimmer, darunter drei Masterstarter nach Berlin zur 60. Offenen Deutschen Meisterschaft/Mastermeisterschaft. (DA/kwi)

