Döbelnerin behauptet Ranglistenplatz

Die ersten Ranglisten der neuen Saison sind Geschichte und die Döbelner Starter können zufrieden sein mit ihren Ergebnissen. Allen voran Jessica Gückel, die sich mit einem sechsten Platz in ihrer Gruppe wieder den Klassenerhalt in der Rangliste I der Damen sicherte.

Vor zwei Jahren verhalf der 18-Jährigen noch der Ausfall einer Konkurrentin zur vorzeitigen Saisonpremiere. Sie nutzte diese Gelegenheit und ist seither Stammgast in der Rangliste I. Im Vorjahr schaffte es die Döbelnerin sogar auf Rang vier. Mit ihrem sechsten Platz zieht die Ex-Sachsenligaspielerin zwar nicht in die Endrunde ein, hat aber ihren Startplatz bereits für das Jahr 2018 gebucht. Damit kann sie sich nun voll und ganz auf die keineswegs leichten Aufgaben in der Meisterschaft konzentrieren.

Mit etwas Glück hätte es zudem für die Mittelsächsin noch deutlich weiter nach vorn gehen können. Denn im Mittelfeld lagen drei Spielerinnen dicht beisammen. Jessica Gückel erkämpfte 3:4 Punkte. Mit nur einem weiteren Sieg wäre der vierte Rang möglich gewesen. So gewann sie auch gegen die vor ihr liegende Julia Jacob aus Hohndorf, die sich allerdings mit zwei knappen Fünf-Satz-Erfolgen gegen besser platzierte Spielerinnen den entscheidenden Vorsprung herausarbeiten konnte.

Auch Verena Spindler hat bei den Schülerinnen bereits das Ticket für die nächste Saison in der Rangliste I gelöst. Mit 2:7 Punkten und dem achten Rang schaffte sie knapp den Klassenerhalt. Erwischt hat es hingegen Jörg Dathe bei den Senioren. Mit einem zwölften Rang muss er den Rückzug in die Rangliste II antreten und einen neuen Anlauf nehmen. (DA/jsc)

