Radsport Döbelner zurück in der Erfolgsspur Robert Wallrabe hat nach einem schweren Sturz neu angegriffen. Das ist mit einem dritten Platz belohnt worden.

Blickt nach Platz drei in Altenburg optimistisch in seiner sportliche Zukunft: Robert Wallrabe vom Döbelner SC. © DSC/privat

Nach seinem schweren Sturz beim Salzkammergutmarathon der Mountainbiker in Bad Goisern (Österreich) und einer längeren Phase der Regeneration und Genesung ist Robert Wallrabe vom Döbelner SC ein sehr erfolgreicher sportlicher Neustart gelungen.

In Oberlödla (Thüringen) entschied sich der Mittelsachse beim ersten MTB-Marathon des SV Aufbau Altenburg einen Startversuch zu wagen. Robert Wallrabe, die Erinnerung an seinen schweren Sturz immer noch im Gedächtnis, nahm die kurze Distanz von 25 Kilometern in Angriff. Mit nur 380 Höhenmetern ein vermeintlich einfaches Unterfangen. Doch das Streckenprofil mit seinem ständigen Auf und Ab und ein starker böiger Wind belehrten Robert eines Besseren. Das Rennen verlangte vollste Konzentration und forderte auch die letzten Kraftreserven. Von Start weg gelang es dem Döbelner, sich in einer zehnköpfigen Spitzengruppe zu halten und das Tempo mitzugehen.

Als diese Gruppe kurz vor dem Ziel auseinanderfiel, und zwei Fahrer davon fuhren, konnte er sich mit einem weiteren Fahrer behaupten. Im Zielspurt gelang dann der perfekte Einlauf. Platz drei in seiner Altersklasse war der verdiente Lohn. Dieses Ergebnis lässt die Hoffnungen keimen, dass die letzten Rennen der Saison in den Greifensteinen und beim legendären Adelsbergmarathon einen versöhnlichen Saisonabschluss bringen.

„Es ist schon schön, wieder ein Rennen zu Ende zu fahren. Nach sieben Jahren Pause, in denen ich nicht gefahren bin, ist so eine Platzierung nicht so verkehrt“, sagte Robert Wallrabe dem Döbelner Anzeiger und fügte an: „Mal sehen, was dieses Jahr noch rauskommt.“ (DA/dsc/dwe)

