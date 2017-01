Döbelner wollen Waldheimer Filetstück Mitte des Jahres sollen die Mitglieder über die Fusion entscheiden. Nur für Zuzügler gibt es Veränderungen.

Die Wohnungen in diesem Haus an der Pestalozzistraße in Waldheim haben im vergangenen Jahr Balkone erhalten. Weitere Balkonreihen sind für dieses Jahr an der Pestalozzistraße 15 geplant. Die geplante Fusion der Wohnungsgenossenschaft Waldheim mit der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft Döbeln hat keinen Einfluss auf die vorgesehene Modernisierung. © Archiv/Dietmar Thomas

Dass die Wohnungsgenossenschaft Waldheim (WGW) nicht auf Dauer eigenständig bleiben kann, ist für deren Mitglieder und Mieter nicht neu. „Seit zwei Jahren habe ich in Versammlungen immer wieder darüber gesprochen“, sagt Geschäftsführer Gerd Zickmann. Er ist 62 Jahre alt und wird im April kommenden Jahres in den Ruhestand gehen. Ein günstiger Zeitpunkt für die WGW, sich nach einem Fusionspartner umzusehen. Für einen allein sei die Verantwortung zu groß geworden, meint Zickmann. Er managt die Verwaltung der WGW seit 1994 allein. Zuvor hat er bereits seit 1983 im ehrenamtlichen Vorstand mitgearbeitet. „Im Interesse der Wirtschaftlichkeit der Genossenschaft müssen die Aufgaben auf breitere Schultern verteilt werden“, sagt der Geschäftsführer.

Das könnte durch einen Zusammenschluss mit der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft Döbeln (GWG) erfolgen. Bis zum Juni sollen sich die Mitglieder beider Genossenschaften während entsprechender Versammlungen zu der Fusion bekennen. Stimmt der Großteil der Mitglieder zu, erfolgt der Zusammenschluss rückwirkend zum 1. Januar 2017. Gerd Zickmann wird vorerst weiter für die Waldheimer Mitglieder Ansprechpartner sein, aber wahrscheinlich ein Angebot der GWG annehmen, nachdem er vorzeitig in den Ruhestand gehen könnte.

Die Döbelner GWG übernimmt mit der WGW eine relativ „gesunde“ Genossenschaft. Sie besteht aus 133 Zwei-, Drei- und Vierraumwohnungen. Diese wurden in den Jahren von 1957 bis 1961 an der Pestalozzis- und Goldbornstraße in Waldheim gebaut. „Zurzeit steht nur eine Wohnung leer“, so Zickmann. Mit rund 500 000 Euro liegt der Verschuldungsgrad der WGW bei etwa 20 Prozent. „Die GWG bekommt ein Filetstück“, ist der Geschäftsführer überzeugt.

Alle Wohnungen sind grundlegend saniert. An drei Aufgängen an der Pestalozzistraße wurden in den vergangenen Jahren Fahrstühle angebaut. Die führen bis auf den Dachboden, so dass es auch Mietern aus dem Erdgeschoss, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, problemlos möglich ist, auf dem Boden Wäsche aufzuhängen, meint Zickmann. Die beiden Balkonreihen, die für dieses Jahr an der Pestalozzistraße 15 geplant waren, werden auch angebaut, versichert der Geschäftsführer. Es gebe keinen Reparaturstau. In Zukunft müsse aber sicher die eine oder andere Heizungsanlage ausgetauscht werden.

Für die derzeitigen Waldheimer Mitglieder ändere sich nichts. „Durch den Zusammenschluss entstehen ihnen keine Nachteile“, so Zickmann. Für neue Mitglieder gelte künftig die Satzung der GWG. Sie weiche nur in wenigen Punkten geringfügig von der Waldheimer ab. Der größte Unterschied sei, dass Mitglieder der GWG pro Anteil zehn Euro mehr zahlen und, dass sie zwei Anteile mehr übernehmen müssen als die Mitglieder der WGW. Letzteres macht einen Wert von 320 Euro aus.

„Ich denke, dass wir uns in der Döbelner Genossenschaft wohl fühlen“, schätzt Gerd Zickmann ein. Er ist selbst Mieter einer Wohnung der WGW.

Gerd Zickmann wird im Mai kommenden Jahres in Rente gehen und deshalb noch einige Monate nach der Fusion mitarbeiten, sagte GWG-Vorstand Gisela Menzel. Mit der Waldheimer Genossenschaft habe man schon in der Vergangenheit Kontakte gehabt – die Waldheimer hatten sich bei den Döbelnern Anregungen für den Anbau von Aufzügen an den Häusern geholt, sagte Vorstand Andreas Paul.

Die 133 zusätzlichen Wohnungen in Waldheim mit zu verwalten, sei überhaupt kein Problem. Die GWG nutzt ein Computerprogramm für die Nebenkostenabrechnung. Für Hausmeisterdienste und Reparaturen will man weiter auf die bewährten Partner zurückgreifen. „Die Firmen müssen keine Sorgen haben, dass sich da etwas verändert. Das Einzige, was sich ändert: Die Mieter müssen eine andere Service-Telefonnummer anrufen“, sagte Paul.

