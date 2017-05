Nachwuchsfußball Döbelner wollen vierten Platz verteidigen Der Sieg gegen das Schlusslicht war wichtig. Doch nun muss auch gegen den Spitzenreiter ein voller Erfolg her.

Jesco Wokittel (rechts) auf dem Weg zu seinem zweiten Treffer. Mit dem 4:0 gegen die SG Liebertwolkwitz/Markkleeberg behaupten die B-Junioren des Döbelner SC vorerst ihren vierten Tabellenplatz. © Frank Korn

Die B-Junioren des Döbelner SC haben im Nachholspiel gegen die Spielgemeinschaft Liebertwolkwitz/Markkleeberg den erwarteten Erfolg eingefahren. Das Team der Trainer Patrick Peschel und Peter Dechert gewann gegen den Tabellenletzten 4:0. Die Döbelner wirkten von Beginn an überlegen. „Wir haben aber aus unseren Chancen zu wenig Tore gemacht. Schon zur Halbzeit hätten wir deutlicher als 2:0 führen müssen“, sagte Patrick Peschel.

Mit diesem Sieg behaupten die Döbelner vorerst ihren vierten Tabellenplatz. Allerdings liegt Verfolger Olympia Leipzig nur einen Punkt hinter dem DSC. Am letzten Spieltag spielen die Leipziger beim Vorletzten SG Canitz/Strehla/Stahl Riesa II, während die Döbelner Spitzenreiter Eintracht Leipzig-Süd empfangen. Der DSC könnte das Zünglein an der Waage spielen, da Leipzig-Süd den Titel noch nicht sicher hat. „Wir wollen alles dafür tun, um zu gewinnen, und damit verhindern, dass eine andere Mannschaft ihren Meistertitel in unserem Stadion feiert“, so Peschel. (DA/fk)

Döbelner SC – SG Liebertwolkwitz/Markkleeberg 4:0 (2:0)

Döbelner SC: Pinkert, A. Wagner (46. Dechert), Frost, Stiller, Michel, Bauer, Dörner (67. Thiel), Börno (53. Gaumnitz), Wokittel (46. M. Wagner), Mihalek, Ehrt

Tore: 1:0, 2:0 Wokittel (6./24.), 3:0 Dechert (65.), 4:0 Michel (75.)

Schiedsrichter: Helbig (SV Aufbau Waldheim)

Zuschauer: 15

