Floorball Döbelner wollen Siegesserie starten Im Pokal muss der UHC bei einem Regionalligisten ran. Weiterkommen ist Pflicht.

Wie zuletzt im Heimspiel gegen den FC Rennsteig Avalanche wollen die Döbelner Floorballer auch im Pokal bestehen. © Dietmar Thomas

Am vergangenen Sonntag konnte der UHC Döbeln 06 gegen den FC Rennsteig Avalanche mit 4:2 seinen ersten Dreier einfahren. Nun steht ein Pokalspiel auf dem Plan. Die Muldestädter werden dazu in das knapp 400 Kilometer entfernte Butzbach fahren, um dort gegen den Regionalligisten Floorball Griedel zu spielen.

Die Döbelner haben nach drei Ligaspielen sechs Punkte geholt. Der Pokalgegner des UHC Döbeln 06 hat in seiner Liga ebenfalls schon drei Spiele absolviert. Jedoch waren die Butzbacher nicht ganz so erfolgreich, sie konnten bisher fünf Punkte auf ihrem Konto verbuchen. Floorball Griedel musste am Wochenende mit 4:6 die erste Niederlage der Saison gegen den TSV Tollwut Ebersgöns hinnehmen. Die Döbelner wollen den Erfolg vom Wochenende nutzten, um eine Siegesserie zu starten: Zuerst in die nächste Runde des Floorball Deutschland Pokals einziehen und eine Woche später gegen den Tabellenführer Saalebiber Halle die nächsten drei Punkte in der Liga sammeln. (DA/htz)

