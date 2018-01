Judo Döbelner wird Vizebezirksmeister DSC-Kämpfer Robert Münch fehlte in Chemnitz nur eine Winzigkeit zum Titelgewinn.

Nicht unzufrieden zeigte sich DSC-Trainer Henry Ney (links) mit dem Abschneiden seiner Schützlinge bei den Bezirksmeisterschaften in Chemnitz. © privat

Chemnitz. Insgesamt 78 junge Frauen und Männer starteten in Chemnitz bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften der Altersklasse U18. Für die Döbelner hatten sich Florian Fiedler (-46 kg), Bekkhan Dakkuev (-50 kg), Rakib MD (-55 kg), Lukas Töpfer und Fabrice Abel (-60 kg) und Robert Münch (-81 kg) in die Wettkampflisten eintragen lassen.

Für Florian, Rakib, Lukas und Bekkhan war es der erste Start in der neuen Altersklasse (AK). In der AK U18 ist nahezu fast alles erlaubt – angefangen über die Grifftechnik, Armhebel bis hin zu Würge- und Wurftechniken – um seinen Gegner zur Aufgabe zu zwingen oder ihn auf die Schultern zu werfen. Mit jeweils zwei Niederlagen in Folge schieden Töpfer und Abel in der mit zehn Kämpfern besetzten 60-kg-Klasse und Rakib MD in der mit sieben Kämpfern besetzten 55-kg-Klasse vorzeitig aus. Nur vier Mann stark war die Gewichtsklasse bis 46 kg, in der Florian Fiedler den dritten Platz belegte. Bekkhan, der erst die Prüfung zum 7. Kyu-Grad abgelegt hat, konnte mit einem Hüftwurf und anschließender Festhaltetechnik einen Sieg für sich verbuchen und belegte Platz drei.

Der lang aufgeschossene Robert Münch (-81 kg) gewann seinen ersten Kampf mit Ippon für Koshi-Guruma (Hüftrad). Mit einem starken Angriff Harai-Goshi (Hüftfeger) begann er den Finalkampf. Den Sieg zum Greifen nah, unterlag er am Ende der Kampfzeit dann doch und holte sich den Bezirksvizemeistertitel. (DA/dsc)

