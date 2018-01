Leichtathletik Döbelner wiederholt Vorjahreserfolg Maximilian Skarke (AK 13) ist erneut Sachsenmeister im Mehrkampf geworden. Friedrich Köhler kommt auf Platz neun ein.

Döbeln. Die Regionalmeisterschaften in den Einzeldisziplinen eine Woche zuvor sind offensichtlich nur die erfolgreiche Generalprobe gewesen. Nun drehte Maximilian Skarke vom Döbelner SC in Chemnitz noch einmal richtig auf. Bei den Landesmeisterschaften hatte er seinen Vorjahrestitel im Mehrkampf zu verteidigen und das gelang ihm in der Altersklasse 13 erfolgreich.

Obwohl Maximilian mit seiner bisherigen Punktzahl als Favorit galt, trat Trainer Peter Rother auf die Euphoriebremse. „Es ist nicht so, dass unsere Leichtathleten die Medaillen am Fließband erringen“, sagt er und fügt an: „Es ist schon ein dreimaliges, intensives Training in der Woche notwendig, um in seiner starken Altersklasse der Bezirke Dresden, Leipzig und Chemnitz zu bestehen.“ Die erste Disziplin im Mehrkampf war Weitsprung. Eine Disziplin, die Maximilian immer souverän gemeistert hat. Aber diesmal lief es anders. Sein erster Versuch landete, weit vor dem Brett abgesprungen, bei 4,40 Meter (m). Sonst schafft Maximilian Weiten von 4,60 bis 4,70 m. Vergleichbar war dieser Auftakt mit drei Fehlschüssen beim Biathlon, denn mit dieser Weite landete er nur auf Platz 15 und hatte zum Führenden 30 und zu seinem ärgsten Verfolger 15 Punkte Rückstand. Die zweite Disziplin war der 60-Meter-Lauf. Hochmotiviert ging der Döbelner an den Start und lief mit 8,64 s persönliche Bestzeit. Mit dieser sechstbesten Zeit verbesserte er sich auf Rang neun. Das folgende Kugelstoßen, auch eine seiner Lieblingsdisziplinen, gewann er mit großem Vorsprung. Seine Weite von 9,53 m brachte ihm so viele Punkte, dass er sich auf 15 Zähler an den Führenden heranschob. Zu seinen gefährlichsten Verfolgern aus Torgau und Dresden hatte er einen beziehungsweise 65 Punkte Vorsprung. Seine Paradedisziplin, der 60-Meter-Hürdenlauf, stand ihm noch bevor. Diesen beendete er als Dritter mit nur 0,03 s Rückstand in 10,05 s und setzte sich nun mit zehn Punkten vor den bisher führenden Leipziger. Mit dem zum Abschluss folgenden 800-Meter-Lauf musste die Platzierung abgesichert werden. Die 15 Bestplatzierten liefen in einem Durchgang. Maximilian setzte sich gleich an die Spitze und bestimmte das Tempo. Aber zu Beginn der zweiten Runde überholte ihn sein Dresdner Konkurrent, der dann allen davon lief. Maximilian beendete den Lauf in 2:35,28 min als Dritter. Der Laufsieger vom Dresdner SC legte eine Spitzenzeit von 2:25,98 min hin und katapultierte sich vom achten Platz (100 Punkte Rückstand) noch auf den zweiten Rang hinter Maximilian. „Die hervorragenden Leistungen in den Einzeldisziplinen nach dem verpatzten Weitsprung bescherten Maximilian die Wiederholung seines Mehrkampfsieges von 2017“, resümierte Peter Rother.

Neben Maximilian hatte sich vom Döbelner SC in der AK 12 auch Friedrich Köhler als Sechster der Regionalmeisterschaften für die Sachsenmeisterschaft qualifiziert. Friedrich erreichte im Weitsprung mit 4,02 m ein gutes Resultat (17.). Über 60 Meter lief er die persönliche Bestzeit von 9,08 s und stieß auf Platz neun vor. Im eher ungeliebten Kugelstoßen überraschte er mit 6,81 m, was wiederum persönliche Bestleistung darstellte. Im 60-Meter-Hürdenlauf lief es über die letzten zwei Hürden nicht ganz so flüssig und so stand nur die für ihn mäßige Zeit von 10,42 s zu Buche. Den 800-Meter-Lauf absolvierte er dann ohne größeren Kampfeswillen in 2:54,58 min und behauptete Platz neun. „Dies ist insgesamt eine gute Platzierung, es wäre aber durchaus eine Verbesserung von ein, zwei Plätzen möglich gewesen“, so Trainer Peter Rother. (DA/dsc/dwe)

