Döbelner Wehr 40 Mal im Einsatz

Döbeln. Die Feuerwehr Döbeln und ihre Ortswehren rückten am Donnerstag bis 21.30 Uhr zu etwa 40 Einsätzen aus. Dabei waren 86 Kameraden im Einsatz. Zahlreiche umgebrochene Bäume oder herabgefallene Äste waren zu beseitigen.

Auch die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebsamtes waren bis in die Nacht im Einsatz. Auf die Stadthausstraße und auf den Obermarkt fielen Dachziegel vom Rathausdach. Die betroffenen Bereiche wurden abgesperrt. Ebenso, wie die Grünanlage am Staupitzsteg. Dort fielen Gebäudeteile herab. In der Gabelsberger Straße musste eine Baustelle gesichert werden. An vielen Stellen waren umgebrochene Bäume oder herabgefallene Äste zu beseitigen. Am Freitag wurden weitere Schäden beseitigt und Außenbereiche, wie beispielsweise Radwanderwege, überprüft.

Am Gymnasium musste der Haupteingang des Kunstgebäudes gesperrt werden, weil Äste herabzufallen drohten. Der Zugang zu dem Gebäude erfolgte auf anderem Wege. An der Grundschule in Mochau sind einige Dachziegel herabgefallen. Die Haupteingangstür der Grundschule „Am Holländer“ wurde beschädigt. (DA/je)

