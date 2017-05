Döbelner verpassen Qualifikation Beim sächsischen Turnier der Leistungsklassen sind die Gastgeber ohne Erfolg geblieben. Vor zwei Jahren war das anders.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Zum zwölften Mal werden Mitte Juni die Deutschen Meisterschaften der Leistungsklassen im Tischtennis ausgetragen. Wie im vergangenen Jahr wird auch diesmal kein Döbelner an den Start gehen können. Noch vor zwei Jahren stellten die Döbelner in der Kategorie B mit Martin Alexander sogar den Deutschen Meister. Zuvor versuchten sich bereits 2014 Torsten Dathe sowie Jessica Gückel und Evelin Dathe im Jahr 2013 bei diesen Meisterschaften.

Beim Qualifikationsturnier der sächsischen Teilnehmer für diese Veranstaltung waren unter den über 100 Teilnehmern mit Jessica Gückel, Julia Bauer, Ute Hohlfeld und Torsten Dathe auch vier Starter aus dem Altkreis Döbeln dabei.

Ihren Heimvorteil konnte Jessica Gückel vom Döbelner SV am besten nutzen. Die 18-Jährige belegte am Ende Rang vier. Mit zwei Siegen und drei Niederlagen fehlte der Sachsenligaspielerin im Finaldurchgang nur ein weiterer Erfolg für eine bessere Platzierung. Hingegen musste sich Torsten Dathe, vor drei Jahren noch Titelträger beim sächsischen Vorentscheid, in der Vorrunde geschlagen geben. Seine Clubkameradinnen Julia Bauer und Ute Hohlfeld kamen ebenfalls über die Gruppenspiele nicht hinaus. (DA/jsc)

zur Startseite