Futsal Döbelner verpassen Endrunde knapp Die D-Junioren des DSC landen bei der Futsal-Vorrunde auf Rang drei. Der BC Hartha wird Letzter.

Die D-Junioren des Döbelner SC (weiße Trikots) gewannen ihr Auftaktspiel gegen den BSC Freiberg mit 3:1. Am Ende landeten sie auf dem dritten Platz. © André Braun

Der Start ins Vorrundenturnier der Futsalmeisterschaft des Sächsischen Fußball-Verbandes verlief für die D-Junioren des Döbelner SC blendend. Gegen den BSC Freiberg verbuchten sie in der Hartharena einen 3:1-Erfolg. Ein torloses Unentschieden gegen Barkas Frankenberg und die 0:2-Niederlage gegen Erzgebirge Aue reichten zu Platz zwei und damit zum Einzug ins Halbfinale.

Dagegen lief es für das Team von Gastgeber BC Hartha nicht so gut. Nach Niederlagen gegen den Radebeuler BC und den VfB Fortuna Chemnitz sowie ein Remis gegen den JFV Elster-Röder reichte es nur zu Gruppenplatz vier. Im Spiel um Platz sieben kassierten die BC-Jungs eine 0:5-Niederlage und wurden somit Turnierletzter. Der Döbelner SC verlor sein Halbfinale gegen den Radebeuler BC nach Schießen vom Sechs-Meter-Strafstoßpunkt mit 3:4. Das zweite Halbfinale gewann Erzgebirge Aue gegen Fortuna Chemnitz (2:1). Im Spiel um Platz drei behielten die Döbelner gegen die Chemnitzer mit 4:2 die Oberhand. Im Endspiel setzte sich Aue gegen Radebeul mit 2:1 durch. Beide Teams starten bei der Endrunde am Sonntag in Mittweida.

zur Startseite