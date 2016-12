Kegeln Döbelner verkürzen den Abstand Die Kegler des DSC sind bis auf zwei Punkte an den Spitzenreiter herangerückt.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Dank der besten Heimspielleistung in dieser Saison landeten die Verbandsligakegler des Döbelner SC im Nachholspiel gegen den VfB Eintracht Fraureuth einen 5472:5204-Erfolg. Die Döbelner lagen von Beginn an deutlich in Führung. „Alle haben ihre Leistung abgerufen“, lobte Teamchef Andreas Rippin. Die Döbelner taten gut daran, die Gäste nicht zu unterschätzen. „Ein Endergebnis über 5200 Kegeln erreichen Gastmannschaften im Keglerheim nur selten“, so Rippin. Gemeinsam mit dem TuS Großschirma sind die Döbelner nun auf zwei Punkte an den Spitzenreiter herangerückt. Möglich wurde das auch, weil der SC Großschweidnitz-Löbau gegen den SV Lok Nossen seine erste Niederlage, mit nur vier Kegeln Unterschied, kassierte. (DA/ar/fk)

