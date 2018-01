Kegeln Döbelner Verband sucht seine Meister Das Wochenende steht ganz im Zeichen der Kreiseinzelmeisterschaften.

Döbeln. Am Sonnabend werden in Döbeln in den Altersklassen Herren und Senioren A die Vorläufe zu den diesjährigen Einzelmeisterschaften ausgetragen. Ab 9 Uhr ermitteln 14 Herren und 12 Senioren A ihre acht Teilnehmer für den Endlauf am Sonntag. In beiden Altersklassen starten natürlich auch die Titelverteidiger und diese sollten sich nach Lage der Dinge für das Finale der besten acht Kegler qualifizieren.

Die Endläufe aller Altersklassen werden dann am Sonntag in Altgeringswalde ausgetragen. Dabei starten auf Bahn eins und zwei die Herren und im Anschluss die Senioren B. Bei den Herren wird der Titelkampf zwischen dem Titelverteidiger Henry Knospe und den Geringswalder Verbandsligaspielern Mirko Claus und Axel Mißbach entschieden werden.

Duell erscheint wahrscheinlich

Bei den Senioren B ist von der Papierform her ein Duell zwischen Joachim Lux (SV Gersdorf) und Joachim Wende (SKV Waldheim) wahrscheinlich. Es bleibt abzuwarten, welcher Regionalligaspieler sich in diese Entscheidungen einmischt.

Auf den Bahnen drei und vier treten die Senioren C, der einzig verbliebene Junior Jan Künzel (Döbelner SC) und die beiden Senioren B-Spielerinnen des ESV Lok Döbeln an. Bei den C-Senioren könnte der Heimvorteil für Eberhard Heese vom LWV Geringswalde sprechen. Aber seine Kontrahenten aus Döbeln, Gersdorf, Leisnig und Waldheim werden ihm den Sieg schwer machen.

Auf den Bahnen fünf und sechs suchen die Damen, die Seniorin A, Angelika Quarch (SKV Waldheim) steht als Titelträgerin schon fest, und die Senioren A ihre Meisterinnen und Meister. Bei den Damen sind Grit Ebermann und Annika Bartling in der Favoritenrolle zu sehen. Inwieweit die Waldheimerinnen um den Titel mitkämpfen können, bleibt abzuwarten. Auch bei den A-Senioren erscheinen die höherklassigen Starter aus Döbeln, Gersdorf, Waldheim und Geringswalde favorisiert, aber die Regionalligaspieler nicht chancenlos.

Bei den Einzelmeisterschaften der Jugend A und B haben sich insgesamt fünf Starter des Döbelner SC für den Endlauf am Sonnabend in Freiberg qualifiziert. Bei den Spielern der Jugend B besitzt Lars Ebermann einen großen Vorsprung und sollte sich den Titel nicht mehr nehmen lassen. Bei den A-Jugend-Spielern haben Leon Hache und Dennis Gerber nach dem Vorlauf noch die Chance, den führenden Spieler aus Hirschfeld abzufangen.

Um Punkte wird am Wochenende nur in der 1. Bezirksliga gekegelt. Am zehnten Spieltag empfangen die Lüttewitzer Kegler die Sportler des BSC Motor Rochlitz. Nach dem überraschenden Auswärtserfolg der Lüttewitzer in Leipzig haben sie nun die Chance, im Punktspiel gegen den direkten Tabellennachbarn zu punkten und damit die Rote Laterne abzugeben.

Punkten für den Klassenerhalt

Das Hinspiel in Rochlitz gewannen die Muldenstädter mit 5:3. Doch zurzeit suchen auch die Gäste noch nach ihrer Vorjahresform. Der Auswärtserfolg der Lüttewitzer sollte der Mannschaft um Jens Helgert für den Rest der Saison noch einmal Auftrieb geben. Bei noch fünf ausstehenden Partien hat es das Einheit-Team selbst in der Hand, den Klassenerhalt zu erreichen. (DA/kbe)

