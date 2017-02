Döbelner übernimmt Traditionsfirma Vier Generationen lang war die Metallbaufirma Straßburger im Besitz der Familie. Jetzt hat sie Jens Oßmer übernommen.

Ex-Chef Gerd Straßburger (l.) und Nachfolger Jens Oßmer auf dem Betriebsgelände der Metallbaufirma Straßburger an der Bahnhofstraße in Wülknitz. Jens Oßmer pendelt täglich aus Döbeln in den Betrieb, den er seit einem Vierteljahr führt. © Eric Weser

Er scheint sich noch heimisch zu fühlen im Büro an der Bahnhofstraße. Den Sitzplatz an der Heizung weist sich Gerd Straßburger jedenfalls selbst zu. Auf dem Sessel am Computer hat derweil Jens Oßmer Platz genommen. Straßburger, 64, ist der ehemalige Chef, Oßmer, 46, ist der neue. Ende Oktober hat der verheiratete Vater zweier Kinder den Wülknitzer Metallbaubetrieb übernommen. Nahtlos und im Stillen. Viele Kunden hätten noch nicht mal etwas bemerkt. „Es ist ja auch alles geblieben: Name, Anschrift, Telefonnummer, Autos, Mitarbeiter, E-Mail-Adresse“, sagt Gerd Straßburger. „Nicht ganz, die E-Mail ist neu“, sagt Jens Oßmer. „Ach, die hast du geändert?“ Beide lachen.

Kennengelernt haben sich Oßmer und Straßburger 2015. Der eine wollte sich nach vielen Jahren als angestellter Konstrukteur einen Traum erfüllen und sich selbstständig machen. Für den anderen rückte das Ende des Arbeitslebens näher. Da keines seiner Kinder infrage kam und ein anderer Anwärter abgesprungen war, lief die Suche nach einem neuen Nachfolger. Eine Firmenbörse im Internet brachte den Döbelner und den Wülknitzer schließlich zusammen. Nachdem man sich beschnuppert, den Preis über ein Wertgutachten abgezirkelt und die Finanzierung vereinbart hatte, wurde es ernst.

Inzwischen ist die Übergabe komplett durch und Gerd Straßburger raus. Keine Mitarbeit mehr, keine Firmenanteile. Nur wenn der Nachfolger noch Fragen hat, komme er vorbei. Ist das oft? „Abnehmend“, so der Ex-Chef, der um die Ecke wohnt. Der Name Straßburger aber wird bleiben. So heißt die Firma auch weiterhin, Jens Oßmer steht als Inhaber im Kleingedruckten. Der Name sei ein Grund gewesen, den Betrieb zu übernehmen. „Er ist bekannt und es ist ein Kundenstamm da“, sagt Oßmer. Eine Neugründung „ist, denke ich mal, ein ganzes Stück schwieriger“.

Neue Ära eingeläutet

Mit dem gelernten Werkzeugmacher und Techniker beginnt eine neue Ära für die Wülknitzer Firma. Die war seit 1895 immer von Söhnen der Straßburgers weitergeführt worden. Der letzte Wechsel an der Firmenspitze liegt reichlich 31 Jahre zurück, als Gerd Straßburger den Staffelstab von seinem Vater übernahm. Den jungen Diplom-Mathematiker zog es damals weg aus dem Gröditzer Stahlwerk, wo er im Rechenzentrum gearbeitet hatte. Mit diesem Umfeld war der Wülknitzer aber nie warm geworden. Anders als noch in den frühen 70ern winkten im Handwerk Anfang der 80er mehr Freiheiten und guter Verdienst. Gerd Straßburger holte seine Handwerksausbildung nach und machte seinen Meister. Im August 1985 wurde er Inhaber.

Die Wende wurde auch für den Wülknitzer Betrieb zur Zäsur: Aufträge der DDR-Großbetriebe und die aus der Landwirtschaft brachen weg. Was blieb, war der Bau. „Der hatte richtig Auftrieb, da haben wir uns mit drangehangen.“ Treppen, Geländer und eine Weile sogar Fenster und Türen – die Wülknitzer fertigten aus Bau- und Edelstahl, was gebraucht wurde.

Türen und Fenster gehören inzwischen nicht mehr zum Angebot. Heute geht es um maßgefertigte Unikate: Podeste, Gitterroste, Tore – das ganze Spektrum des Metallbaus. Industrie und öffentliche Hand sind Hauptauftraggeber des Betriebs, der neben dem Chef sechs Mitarbeiter zählt. Das Personal sei von ihm handverlesen, sagt Gerd Straßburger. Und jung ist es. Vier der Beschäftigten sind jünger als 30 Jahre.

Ob es ihm schwergefallen sei, den Betrieb abzugeben? „Gar nicht“, sagt Gerd Straßburger ernst, während sein Nachfolger wissend schmunzelt. Im Rausgehen fällt dem Ex-Inhaber noch auf, dass er die Repro eines Chagall-Gemäldes noch gar nicht mit nach Hause genommen hat.

zur Startseite