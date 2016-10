Kegeln Döbelner treten mit Ersatz an Die Mannschaft um Andreas Rippin reist in der Verbandsliga zum TSV Großschirma.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Beim TuS Großschirma sind die Döbelner Kegler in der ersten Verbandsliga 200 zu Gast. Bereits im vergangenen Jahr standen sich beide Mannschaften gegenüber und jeweils die Auswärtsmannschaft gewann auf der Gastgeberbahn. Dies sollte ein gutes Omen für die Muldenstädter sein. Auch in der aktuellen Tabelle sind die Gastgeber hinter den Döbelnern platziert. Jedoch sind sie in dieser Saison zu Hause noch ohne Niederlage. Damit stehen die Vorzeichen auf ein knappes und spannendes Punktspiel. Mit einem Sieg können sich die Kegler um Andreas Rippin weiter in der Spitzengruppe der Verbandsliga behaupten, bei einer Niederlage ziehen nicht nur die Gastgeber aus Großschirma an den Muldenstädtern vorbei. Rippin: „Leider hat Kay Weinert wegen Arbeit abgesagt, sodass nur fünf Stammspieler nach Großschirma fahren. Somit müssten wir schon viel Glück haben, wenn wir dort Punkte holen wollen. Aber versuchen werden wir es!“

In der Bezirksliga sind die Geringswalder in Trebsen gefordert. Als Überraschungsmannschaft wird der auf Platz zwei stehende Aufsteiger versuchen, auch bei den Randgrimmaern zu bestehen. Aber dies wird außerordentlich schwer, da die Gastgeber direkter Verfolger in der Tabelle sind.

Die drei Mannschaften des Regionalbereiches Döbeln in der Bezirksklasse Staffel eins sind am kommenden Wochenende aktiv. Als Tabellenführer sind die Gersdorfer Kegler diesmal auswärts gefordert. Beim Nerchauer SV II wird es für das Team um Falko Nissen nicht einfach sein die Punkte zu entführen. Die Lüttewitzer Kegler empfangen die Sportfreunde vom Paunsdorfer SV II. Die Reservemannschaft der Randleipziger hat es als Aufsteiger schwer, das Niveau der Bezirksklasse zu halten und hofft, kein Personal an ihre erste Mannschaft abgeben zu müssen. Die Einheit-Kegler um Robert Scholz sollten stark genug sein, um das Heimspiel in Nossen zu gewinnen und die Tabellenspitze weiter mitzubestimmen. Die Reservemannschaft des Döbelner SC empfängt das Team vom SV Regis-Breitingen. Hier liegt die Favoritenbürde ebenfalls aufseiten der Gastgeber, auch wenn die Mannschaft um Thomas Würfel das gleiche Ziel wie die Lüttewitzer hat: die Tabellenspitze mit zu gestalten. (DA/kbe/dwe)

