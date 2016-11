Döbelner Teams sind gut dabei Das zweite DSV-Team kämpft um die Vizemeisterschaft, das dritte orientiert sich im Mittelfeld.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Der Döbelner SV II steht in der Bezirksklasse Staffel 3 nicht mehr auf Platz zwei der Tabelle. Nach dem 10:5-Erfolg gegen die TTVG Oederan-Falkenau III und der 6:9-Niederlage gegen den SV Fortuna Langenau rutscht die Mannschaft auf Rang drei ab. Überrundet wurden die Ex-Bezirksligisten ausgerechnet von der Mannschaft, die man kürzlich noch mit einer 3:12-Niederlage nach Hause schickte: dem SV Turbine Frankenberg. Der neue Tabellenzweite hielt sich mit einem 11:4 gegen den TTC Waldheim schadlos und kommt aktuell auf 7:3 Punkte. Die DSV-Herren sind mit 7:5 weiterhin gut im Rennen, auch weil sich die anderen Wettbewerber gegenseitig die Punkte abnehmen. Doch nach der Niederlage gegen Fortuna Langenau, der beim SV Leisnig 90 mit 9:7 gewann, scheint für die Döbelner zwischen Platz zwei und acht in dieser Saison alles möglich zu sein.

In der Staffel 4 hat der Döbelner SV III mit 7:5 Punkten auch nach dem sechsten Spieltag eine positive Bilanz vorzuweisen. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga hat sich die Mannschaft somit in der Bezirksklasse wieder gefangen und so viele Zähler geholt wie der Döbelner SV II. Doch während dieses Team aufgrund der Leistungsdichte in der Staffel III um Platz zwei ernsthaft mitkämpft, orientieren sich die Herren aus Team Nummer drei eher in Richtung Mittelfeld. (DA/jsc)

Döbelner SV II – TTVG Oederan-Falkenau III 10:5

Döbelner SV II – SV Fortuna Langenau 6:9

Döbelner SV II: Krause (3), Scholz, Heinich (4,5), Stein (2), B. Richter (3,5), U. Schreiber (1,5), R. Richter (1,5).

Döbelner SV III – SV Mulda II 14:1

Döbelner SV III – SV Stahl Coswig 5:10

Döbelner SV III: Anger (3,5), Oßwald (3,5), Homann (2,5), Wachs (4,5), Schneider (3,5), Beyer (1,5).

