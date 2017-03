Nachwuchsfußball Döbelner Teams punkten auswärts Die personell dezimierten A-Junioren spielen remis, die B-Junioren gewinnen in Leipzig.

Der durch Krankheit und Spielsperren in Personalnot gekommenen A-Junioren-Mannschaft des Döbelner SC gelang es mit Unterstützung einiger B-Junioren, einen Punkt aus Flöha zu entführen. Und dabei stand es nach einer Viertelstunde schon 2:0 für den Gastgeber. Individuelle Fehler hatten trotz Dominanz schnell zum Rückstand geführt. Carlos Richter besorgte dann den wichtigen Anschlusstreffer noch in der ersten Hälfte. Nach der Pause drückte nur noch die Gastmannschaft. Jedoch war vor dem Tor die Konzentration nicht immer gegeben. Kurz vor Schluss gelang aber durch Ali Ahmed doch der verdiente Ausgleich. In der Nachspielzeit sah dann Leo Schmidt nach wiederholtem Foulspiel die Gelb/Rote Karte.

Mit viel kämpferischem Einsatz schaffte die B-Jugend des Döbelner SC einen Auswärtssieg beim Leipziger SC. Frühzeitig konnten die Mittelsachsen durch Nick Mihalek in Führung gehen. Zwar mussten sie gleich darauf den Ausgleichstreffer hinnehmen, aber Jesco Wokittel korrigierte noch vor der Pause den Spielstand mit seinem Tor zum 1:2. In der zweiten Hälfte war es erneut Mihalek, der den Muldenstädtern das dritte Tor bescherte. Mehr als der Anschlusstreffer gelang den Leipzigern in der restlichen Spielzeit nicht mehr, zumal Döbelns Torhüter Julian Detlefsen einen Strafstoß souverän parierte. (DA/dsc)

