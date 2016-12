Döbelner Teams im Soll Während die DSV-Reserve vorn mit kämpft, hat das dritte Team mit dem Abstieg nichts zu tun.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Der Döbelner SV II hat sich bereits für die zweite Halbserie in Stellung gebracht. Denn mit dem 11:4 am letzten Spieltag der Hinrunde beim SV Saxonia Freiberg III wurde die erste Hälfte der Wegstrecke recht erfolgreich zurückgelegt. Lohn der ganzen Mühen ist ein zweiter Platz in der Tabelle.

Beim SV Saxonia Freiberg III zogen die Döbelner nach den ersten fünf Begegnungen mit 5:0 in Front. Nach der stärksten Phase der Gastgeber, in der sie drei von vier Partien gewinnen konnten, stand es 6:3 für den DSV. Dieser Drei-Punkte-Abstand war das Beste, was die Kreisstädter an diesem Tag zustande brachten. Denn mit Beginn der zweiten Runde waren die Gäste wieder am Drücker und das umso deutlicher. Nacheinander gewannen sie vier Spiele in Folge, womit ihnen der Sieg schon nicht mehr zu nehmen war. Den elften und letzten Zähler sicherte Ersatzmann Richard Rösler für sein Team.

Auch der Döbelner SV III geht sorgenfrei in die Winterpause. Beim SV Chemie Nünchritz gewann die Mannschaft das Punktspiel der Staffel 4 mit 9:6 und kann damit nach der ersten Halbserie auf eine Bilanz von 9:9 Punkten zurückblicken. Der daraus resultierende fünfte Rang entspricht den Vorstellungen der Mittelsachsen. Denn von der Abstiegszone sind sie meilenweit entfernt. Allerdings sind auch die Spitzenplätze schon in fast unerreichbare Ferne gerückt, sodass sich die Mannschaft im Niemandsland der Tabelle bewegt. Vom Niemandsland konnte in Nünchritz keine Rede sein. Die Döbelner feierten beim Tabellenachten ihren vierten Sieg in der laufenden Meisterschaft. Und diesen hatten sie sich Schritt für Schritt erarbeitet. Lagen die Gäste nach den Doppeln noch mit 1:2 zurück – die Paarung Henning Homann/Tobias Wachs unterlag aber erst in der Verlängerung des fünften Satzes knapp mit 10:12 – übernahmen sie mit den ersten beiden Einzelauftritten von Philipp Oßwald und Stephan Anger die Führung.

Die beiden Döbelner gewannen ihre Spiele jeweils mit 3:2. Bis zum 5:5-Zwischenstand konnten sich die Gäste aber keinen größeren Vorsprung herausarbeiten. Zwar legten sie im weiteren Spielverlauf immer wieder vor, doch den Gastgebern gelang anschließend der Ausgleich. Erst der zweite Erfolg von Philipp Oßwald leitete eine Serie von vier Siegen ein, welche die Döbelner dann recht schnell zum Doppelpunktgewinn führte. Denn sowohl Philipp Oßwald als auch Frank Bachmann, Henning Homann und Tobias Wachs gewannen jeweils ihre Partien.

Erfolgreichster Döbelner am letzten Hinrundenspieltag war Philipp Oßwald mit zweieinhalb Punkten. (DA/jsc)

zur Startseite