Döbelner Talent gewinnt Bronze Martin Naumann überzeugt beim Kesselsdorfer Schachtag.

Beim 19. Schachtag der SG Kesselsdorf starteten 92 Teilnehmer aus 18 sächsischen Sportvereinen sowie sieben Grundschulen und Kindergärten, darunter fünf Döbelner. Gespielt wurden sieben Partien Schnellschach in drei Altersgruppen.

In der AK U10 trat Martin Naumann vom ESV Lok Döbeln an. Er zeigte bei diesem Turnier eine gute Leistung. Mit 5,0 Punkten (+4=2-1) setzte er sich gegen 25 Konkurrenten durch und erkämpfte nach besserer Feinwertung die Bronzemedaille. Ebenfalls in dieser Altersklasse spielten Richard und Robert Frey aus der Grundschule „Theodor Kunzemann“ ihr erstes Schachturnier und belegten die Plätze 21 (2,5 Punkte) und 23 (2,0 Punkte). Am Erwachsenenturnier nahmen Thomas Naumann und Klaus Bischoff vom ESV Lok Döbeln teil. Sie erreichten die Ränge elf (3,5 Punkte) und 17 (3,0 Punkte). (DA/kb)

zur Startseite