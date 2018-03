Döbelner Tafel schickt niemanden weg Die Angebote reichen für alle Bedürftigen. Aber nicht jedes Produkt ist zu haben.

Maria Schulz und Uwe Schön sind Mitarbeiter der Döbelner Tafel. Freitags werden im Gebäude an der Eichbergstraße vor allem Obst und Gemüse angeboten. Das wird vor der Ausgabe sortiert. Zustände wie bei der Tafel in Essen gibt es in der Region nicht. Hier halten sich die Flüchtlinge und auch die Bedürftigen an die Regeln – wer zuerst kommt, ist auch der Erste bei der Ausgabe. © Dietmar Thomas

Döbeln. Obst und Gemüse gibt es jeden Freitag bei der Döbelner Tafel an der Eichbergstraße. Donnerstags bekommen Bedürftigen auch andere Lebensmittel. Dieses Angebot nutzten Heimische wie auch Flüchtlinge. Manuela Kunze, seit drei Jahren Mitarbeiterin der Tafel, ist froh, dass sie anderen Leuten helfen kann. Sie seien alle sehr dankbar, egal woher die Bedürftigen sind. Ein Problem zwischen den Nationalitäten habe sie nicht feststellen können.

In den vergangenen Tagen gab es jede Menge Diskussionen um die Entscheidung der Tafel in Essen – nur noch Deutsche aufzunehmen. Begründet wurde das damit, dass der Anteil der Ausländer, die das Angebot in Anspruch nehmen, um 75 Prozent gestiegen ist. Es ist von Drängeleien und respektlosem Verhalten gegenüber Frauen und Älteren die Rede.

Die Tafeln, die von dem Verein Netzwerk Mittweida betreut werden, haben manchmal auch Probleme, aber keine gravierenden. Und man habe sie klären können, so Anne Katrin Koch, geschäftsführende Vorstandsvorsitzende des Vereins Netzwerk Mittweida.

Der Verein ist Träger der Tafeln in Döbeln und Mittweida mit insgesamt sieben Ausgabestellen. „Die bisherigen Probleme, haben wir lösen können. Sie haben uns nicht überrollt“, so Anne Katrin Koch. Das Angebot der Tafeln würden viele Alleinerziehende und ältere Menschen nutzen. Vor allem diejenigen, die nach der Wende ihre Arbeit verloren und keine neue gefunden haben. Deshalb müssen viele von ihnen mit einer geringen Rente auskommen. „Sie nutzen seit Jahren das Angebot der Tafel, um für wenig Geld Nahrungsmittel zu erhalten. Dadurch können sie ihr finanzielles Budget entlasten und das Geld zum Beispiel für die Reparatur der Waschmaschine oder eines Autos sparen“, sagte Anne Katrin Koch.

Denn im ländlichen Raum seien die Menschen meist gezwungen, ein Fahrzeug zu haben. Für das sind nicht nur Reparatur- und Benzinkosten, sondern auch Versicherungsbeiträge notwendig. „Die Menschen haben sich eingerichtet, mit wenig auszukommen“, so Koch. Doch sie hätten auch das Gefühl, dass der Staat nur Geld für Ausländer hat, es zum Beispiel in unserer Region keine Ein-Euro-Jobs mehr gibt.

Deshalb staue sich auch ein gewisser Unmut bei den Leuten auf, so Koch. Das passiere, weil man mit den Leuten vonseiten der Politik nicht ehrlich umgehe. „Was nützt eine hervorragende Arbeitsmarktstatistik einem Langzeitarbeitslosen, die nicht seine Lebenswahrnehmung widerspiegelt? Was empfindet der Niedriglöhner, der noch aufstockende Leistungen beantragen muss, wenn ihm suggeriert wird, wie toll es ihm doch eigentlich geht? Was fühlt ein Rentner, der sein Leben lang gearbeitet hat und aufgrund seiner niedrigen Rente noch der Grundsicherung bedarf?“, so Anne Katrin Koch.

Aber auch die Flüchtlinge müsse man verstehen. „Sie kommen aus Ländern in denen Krieg herrscht und sie viele Entbehrungen hinnehmen mussten. Wenn es dort etwas gab, war es für sie eine Frage der Existenz, etwas zu bekommen. Deshalb kommen mitunter Verhaltensweisen zutage, die nicht geduldet werden können“, so die geschäftsführende Vorstandsvorsitzende des Vereins Netzwerk Mittweida. Sie schätzt ein, dass die Leiterin der Tafeln, Marion Sommerfeldt, das gut in den Griff bekommen hat. Bestimmte Strukturen, wie sie vor allem in großen Städten notwendig sind, gebe es nicht.

In Dresden werden zum Beispiel Nummern ausgegeben. Bei den Tafeln, die der Verein Netzwerk betreibt, heißt es immer noch anstellen und dann wird der Reihe nach verteilt. „Niemand muss Angst haben, dass er nichts bekommt. Es ist immer genügend für alle da, aber eben nicht jedes Produkt“, so Anne Katrin Koch. Selbst fürs Warten haben sich die Bedingungen für die Betroffenen verbessert. Es gibt Aufenthaltsräume und in Döbeln kann man während der Wartezeit Tee oder Kaffee trinken.

In Döbeln sind es 70 bis 80 sogenannte Bedarfsgemeinschaften, die das Angebot nutzen. Das sind mehr als 200 Menschen, davon etwa 100 Kinder. Außerdem gibt es Ausgabestellen der Döbelner Tafel in Hartha, Roßwein und Waldheim.

„Es ist für uns auch schwer, einzuschätzen, wie viele Bedürftige unser Angebot nutzen. Wenn am Monatsende das Geld knapp wird, kommen auch Leute zu uns, die nicht zu den Stammkunden gehören“, sagte Anne Katrin Koch. Die Hemmschwelle, das Angebot zu nutzen, sei sehr hoch. Für viele ist es das Zeichen, am Rande der Gesellschaft angekommen zu sein. „Weil es diese Not gibt, wollen wir allen helfen. Wir kennen nicht die Geschichte, die hinter jedem Schicksal steckt und wollen sie auch nicht bewerten“, so die Chefin von Netzwerk.

Umso anerkennenswerter ist es, wenn sich Menschen ehrenamtlich engagieren, ihre Freizeit zum Teil opfern, um Bedürftigen zu helfen. „Die Mitarbeiter der Tafel in Essen haben die Entscheidung sehr wohl abgewogen. Sie wussten sich nicht anders zu helfen“, sagte Anne Katrin Koch. Es sei unfair, die Probleme, die durch die Politik entstanden sind, auf den Rücken der Helfer auszutragen, sie zu Schuldigen zu machen. „Das Ergebnis könnte sein, dass sich unter diesen Bedingungen kaum noch jemand bereit erklärt, solche Angebote zu unterstützen“, so die Netzwerkchefin.

