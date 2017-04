Döbelner sucht Schnee Klaus Engemann vom ESV Lok Döbeln wollte sich auch in diesem Jahr den Titel eines Euroloppet-Champions im Skilanglauf sichern. Dafür fehlten ihm noch zwei Läufe.

Klaus Engemann vom ESV Lok Döbeln wollte sich auch in diesem Jahr den Titel eines Euroloppet-Champions im Skilanglauf sichern. Dafür fehlten ihm noch zwei Läufe. Aufgrund des Schneemangels in den meisten Gebieten war es nicht einfach, die Wettkämpfe zu absolvieren. Nach dem Ausfall eines Laufes in Italien reiste der Döbelner in die Schweiz weiter, wo er beim 45. Gommerlauf-Klassiker in der Altersklasse Ü 70 den Halbmarathon absolvierte (15. Platz in 2:00:53,1 Std). Auch in Leutasch (Österreich) mussten die Veranstalter improvisieren. Doch letztendlich konnte Engemann beim Ganghoferlauf über 22 Kilometer starten (2:18:13,4 Std). Mit einem weiteren Start in Bodenmais sicherte sich Klaus Engemann sogar den Titel „Euroloppet Racer 2017“. (DA/eng)

