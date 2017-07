Döbelner steigt auf Robert Staroske ist vor zwei Jahren zum SV Naunhof gewechselt. Jetzt darf er sich auf Spiele gegen den DSC freuen.

Robert Staroske mit dem Aufsteiger-Shirt des SV Naunhof 1920. Der Kreisoberligameister spielt in der neuen Saison in der Landesklasse Nord. © André Braun

Der SV Naunhof ist in der abgelaufenen Saison der Fußball-Kreisoberliga das Maß aller Dinge gewesen. Mit deutlichem Vorsprung hat sich die Mannschaft von Trainer Tino Krause den Aufstieg gesichert. Mit den Naunhofern steigt auch Robert Staroske in die Landesklasse Nord auf, der sich mit seinem Wechsel vom ESV Lok Döbeln nach Naunhof vor zwei Jahren beweisen wollte, dass er auch höherklassig mithalten kann.

Nach einem schwierigen ersten Jahr, in dem er auf zwölf Einsätze kam, hatte der 28-Jährige zunächst mit dem Gedanken gespielt, die Naunhofer wieder zu verlassen. Doch er blieb. Zwar wurde er in der ersten Halbserie der vergangenen Saison oft nur eingewechselt, doch in der zweiten Saisonhälfte spielte er meist von Anfang an. So stehen für 2016/2017 insgesamt 21 Einsätze und zwei Tore in seiner Statistik. Dabei ist der Döbelner universell einsetzbar. „Bis auf Torwart habe ich alles gespielt, werde aber meist im defensiven Mittelfeld eingesetzt“, sagt Robert Staroske, der bei einem Döbelner Fahrerkabinenhersteller als Staplerfahrer arbeitet.

Seine Körperhöhe von 1,60 Meter sieht er nicht als Nachteil. „Ich habe schon als Kind gelernt, mich auf dem Fußballplatz zu behaupten“, sagt er selbstbewusst. Seine Stärken sieht er in einer guten Technik und in einer guten Kondition.

Die Fußballerlaufbahn von Robert Staroske begann beim Döbelner SC. Als E-Jugendlicher wechselte er ans andere Ende der Stadt zum ESV Lok Döbeln. Später wurde andere Vereine auf ihn aufmerksam. Er wechselte zum FC Grimma, wo er noch ein halbes Jahr A-Jugend spielte und danach noch zwei Jahre im Männerbereich. Die Fahrerei war ihm jedoch irgendwann zu viel. 2008 ging Staroske wieder zurück zum Döbelner SC. Er gehörte zwar zunächst zum Kader der ersten Mannschaft, spielte aber doch meist im Kreisligateam. Als 2010 der einjährige Dienst bei der Bundeswehr anstand, wechselte er wieder zum ESV Lok Döbeln. Mit den Großbauchlitzern gelang ihm 2012 der Aufstieg in die Kreisoberliga, doch nach zwei Jahren ging es wieder in die Kreisliga A.

Dass er in der neuen Saison in der Landesklasse auf den Döbelner SC treffen wird, freut Robert Staroske. „Das Spiel in Döbeln wird dann zumindest eins sein, zu dem ich hinlaufen kann“, sagt er. Er hoffe auf zahlreiche Zuschauer und ein gutes Spiel. Allerdings muss der Döbelner bei den ersten Trainingseinheiten seiner Naunhofer Mitspieler noch zuschauen. „Ich habe mir im vorletzten Saisonspiel in Geithain eine Fußverletzung zugezogen. Ich hoffe aber, dass ich in zwei, drei Wochen wieder ins Lauftraining einsteigen kann.“ Dennoch hofft er, dass er beim neuen Trainer der Naunhofer, Andreas Schmidt, eine Chance bekommt, sein Können zu zeigen.

Ein wenig ist Robert Staroske, der sich in der Freizeit gern mit Freunden trifft, oder mit Mischlingshündin Casey spazieren geht, aber auch noch mit dem ESV Lok verbandelt. Er hat in der vergangenen Saison einige Male als Nachwuchstrainer ausgeholfen. In der neuen Saison betreut er die erste E-Juniorenmannschaft. „Das ist eine neue Erfahrung für mich. Auch wenn dadurch die Freizeit knapper wird, mache ich das richtig gern“, so Staroske.

zur Startseite