Döbelner spielen im Bürgergarten Nach drei Niederlagen ist der DSC gegen Roter Stern Leipzig gefordert, zu punkten.

© Symbolfoto: C. Hübschmann

Nach dem Pokalwochenende steht für den Döbelner SC (14./0) das vierte Pflichtspiel der Saison auf dem Programm. Ob es dabei nach zwei Punktspiel- und einer Pokalspielniederlage gegen Roter Stern Leipzig (11./3) den ersten Saisonsieg gibt, wird die Tagesform entscheiden. Die Schützlinge von Trainer Uwe Zimmermann sollten jedenfalls stark genug sein, jeden Kontrahenten in der Liga in Bedrängnis bringen zu können, wenn sie ihr Potenzial abrufen und vorn ihre Chancen konsequenter nutzen als zuletzt mit Ausnahme von Toni Bunzel, der allerdings nicht in jedem Spiel zur Verfügung steht.

Gespielt wird übrigens erst am Sonntag im Stadion Bürgergarten, da die Begegnung ein sogenanntes Sicherheitsspiel ist. Dazu gilt es, folgende Hinweise zu beachten:

* Der Eingang für die Döbelner Fans befindet sich am Seiteneingang in der Waldheimer Straße. Als Parkmöglichkeit steht der Parkplatz Kreuzung Friedrichstraße/Waldheimer Straße zur Verfügung.

* Die Leipziger Anhänger werden gebeten, den Haupteingang in der Friedrichstraße zu nutzen und die ausreichenden Parkmöglichkeiten auf dem Parkplatz des ehemaligen Kasernengeländes und jetzigen THW sowie der Heimerer Schule zu nutzen.

* Die Eingänge öffnen eine Stunde vor Anpfiff, die Friedrichstraße bleibt in dieser Zeit für den öffentlichen Straßenverkehr gesperrt. Anwohner werden gebeten, in dieser Zeit die Umleitung über die Theodor-Kunzemann-Straße und Waldheimer Straße zu nutzen. (DA/dwe/dsc)

