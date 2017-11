Döbelner SPD-Basis gegen Große Koalition Einige Lokalpolitiker sprechen von Betrug am Wähler. Das Thema Neuwahlen ist unter den SPD-Vertretern umstritten.

Bei der vergangenen Wahl mussten die Sozialdemokraten einstecken. Bei den Erststimmen erreichte die SPD, die mit Kandidatin Simone Raatz aus Freiberg ins Rennen gegangen war, zwölf Prozent. Bei den Zweitstimmen reichte es für 9,7 Prozent der Stimmen. © Archiv/André Braun

Soll sie oder soll sie nicht, die SPD mit der CDU/CSU erneut zu einer großen Koalition zusammengehen? Nach den geplatzten Sondierungsgesprächen zwischen CDU/CSU, Grünen und FDP hat das Grübeln über die bundespolitische Zukunft begonnen. Auch die hiesigen Vertreter der Sozialdemokraten mussten bei der vergangenen Wahl einstecken. Bei den Erststimmen erreichte die SPD, die mit Kandidatin Simone Raatz aus Freiberg ins Rennen gegangen war, zwölf Prozent. Bei den Zweitstimmen reichte es für 9,7 Prozent der Stimmen.

Das Wahlergebnis spreche eine deutliche Sprache, sind sich Vertreter der SPD in der Region einig. Eine Große Koalition ist für Axel Buschmann, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion sowie Mitglied im Döbelner Stadtrat, daher kein Thema. Er plädiert für eine Minderheitsregierung von CDU/CSU. „Damit können wir in Deutschland mal ausprobieren, was in anderen Ländern gang und gäbe ist.“ Für das Scheitern der Gespräche zwischen CDU/CSU, Grünen und FDP hat Buschmann kein Verständnis, insbesondere nicht für den Abgang der Liberalen. Von Neuwahlen rät der Jurist ab. „Das wäre die schlechteste Variante. Damit verkauft man den Wähler für dumm. Man kann ihn doch nicht so lange wählen lassen, bis den Parteien das Ergebnis gefällt“, ist Buschmanns Meinung.

Diese Aussage wiederholt Simone Raatz, ehemalige Bundestagsabgeordnete der SPD und Kreistagsmitglied. Sie ist erstaunt, wie schnell die Verhandlungen zu Jamaika gescheitert sind. „Die SPD hat eindeutig kein Mandat für eine Regierungsbildung erhalten“, betont die Freibergerin, die ab 1. Dezember wieder wissenschaftlich tätig sein wird. Einer Großen Koalition steht sie kritisch gegenüber. Wenn dieser Schritt gegangen werde, dann sollte die SPD auch klare Forderungen stellen. Raatz ärgere, dass die SPD dadurch, dass die FDP die Verantwortung von sich schiebt, so in Bredouille gebracht werde.

Sylvio Kolb fordert dazu auf, der eingeschlagenen Linie treuzubleiben, um nicht an Glaubwürdigkeit zu verlieren. „Wenn wir eine Koalition eingehen, dann schaden wir der SPD noch mehr“, ist sich der Vorsitzende der Döbelner SPD sicher. Gespräche sollte es trotzdem geben. Doch es gelte, genau abzuwägen, was der Partei wichtiger sei und womit die CDU/CSU den Sozialdemokraten entgegenkommt. Und noch etwas spricht aus seiner Sicht gegen eine Große Koalition: Die AfD würde als einzige Alternative für die Opposition übrig bleiben. „Das wäre fatal und will keiner haben“, meint Kolb. Der Döbelner sieht nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen nun die CDU in der Pflicht. „Sie muss einen Partner finden oder eine Minderheitsregierung stellen“, sagt Kolb. „Dann sehen sie einmal, wie es ist, wenn man um jede Stimme kämpfen muss“, ergänzt der Stadtrat.

Für Dieter Greysinger, SPD-Kreisrat und Bürgermeister von Hainichen, wären Neuwahlen das Schlimmste. Zuvor würde er sich noch für eine Große Koalition aussprechen, allerdings nur als letztes Mittel. „Und man müsste die Hauptakteure austauschen“, so Greysinger. Das Wahlergebnis habe schließlich deutlich gemacht, dass die Mehrheit der Wähler einen Wechsel an der Spitze wolle. „An meinem ersten Arbeitstag vor 13 Jahren hat mir mal jemand gesagt: Erst die Stadt, dann die Partei. Dasselbe gilt nun auch für das Land“, meint das Stadtoberhaupt. Dass sich CDU/CSU, Grüne und Liberale nicht zusammengefunden haben, sei für ihn „sehr schwach“. (DA/mf)

