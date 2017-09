Schach – 1. Bezirksklasse Staffel B Döbelner siegen zum Saisonstart

Am ersten Spieltag in der 1. Bezirksklasse Chemnitz Staffel B hatten die Schachspieler des ESV Lok Döbeln die Schachfreunde vom Post-SV Crimmitschau zu Gast. Nach dem Abstieg mussten die Döbelner wieder Siegen lernen, was aber mit 5,5:2,5 gelang

Beim Stand von 4:2 für Döbeln war das Remis sicher, aber es liefen noch zwei Partien. Klaus Bischoff und Uwe Hering kamen beide in Zeitnot bei der Kontrolle für 40 Züge in zwei Stunden. Bischoff musste noch 15 Züge in fünf Minuten durchführen. Er schaffte dies und remisierte anschließend mannschaftsdienlich. Da war noch nicht klar, ob Hering auch einen Sieg erringt. Doch durch eine sehr gute Bauernzwangsstellung gab sein Gegner auf. (DA/hbe)

ESV Lok Döbeln - Post SV Crimmitschau II 5,5:2,5

ESV Lok Döbeln: Hering (1), Lenk (0,5), Rothardt (0,5), Berthold (0,5), Abicht (1), Pohl (1), Waidelauski (0,5), Bischoff (0,5).

