Nachwuchsfußball Döbelner setzen sich an die Spitze Die B-Junioren des DSC verdrängen den Bornaer SV. Dabei profitieren sie jedoch vom Spielausfall des Gegners.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Immerhin drei der sechs Landesklassemannschaften im Nachwuchsfußball aus der Region konnten ihre Spiele bestreiten. Allerdings war die Ausbeute mit einem Sieg eher mager.

Dieser Erfolg ging auf das Konto der B-Junioren des Döbelner SC, die bei der Spielgemeinschaft Krostitz/Löbnitz mit 3:0 gewannen. Damit verdrängten die Schützlinge von Patrick Peschel und Peter Dechert den Bornaer SV vorerst von der Tabellenspitze. Allerdings war dessen Spiel gegen Frisch Auf Wurzen ausgefallen und wird am 13. März nachgeholt. Dennoch ist die Bilanz der Döbelner beeindruckend. Von bisher zwölf Spielen gewannen sie zehn. Nach zwei Niederlagen innerhalb der ersten drei Spiele (gegen Borna und SG Liebertwolkwitz/Grimma) steigerten sich die Döbelner und sind seit dem vierten Spieltag ohne Punktverlust. Auf dem gefrorenen Platz in Krostitz war es schwer, ordentlich Fußball zu spielen, so Patrick Peschel. Zudem beschränkte sich der Gegner auf die Verteidigung. Dennoch kamen die Döbelner zu Chancen. Eine davon nutzte Hans Stiller noch vor der Pause zur Führung. In der zweiten Hälfte drängten die Gastgeber auf den Ausgleich, doch davon ließ sich der DSC nicht beirren. Philipp Dörner und Nick Sparrer nutzten jeweils die Vorarbeit von Hans-Richard Jentzsch und bauten das Ergebnis auf 3:0 aus.

Die A-Junioren der SG Hartha/Leisnig/Geringswalde mussten in Freital eine 2:5-Niederlage hinnehmen. Nach einer halben Stunde hatten die Gastgeber bereits drei Tore vorgelegt. Willi Roitzsch verkürzte auf 1:3 aus Sicht der Gäste, doch Freital stellte postwendend den alten Abstand wieder her. Auch nach dem Treffer von Scott Pinkert zum 2:4 keimte bei den SG-Spielern Hoffnung auf. Doch ein weiteres Tor, mit dem das Spiel noch einmal spannend geworden wäre, gelang den Gästen nicht. Im Gegenteil, wenige Minuten vor Schluss sorgte ein Eigentor für die Entscheidung zugunsten der Freitaler.

Auch für die C-Junioren des Döbelner SC setzte es eine Niederlage. Sie verloren beim SV Lok Engelsdorf mit 1:3. Für den DSC, der auf dem vorletzten Tabellenplatz liegt, war das Spiel beim Tabellenvierten ein schwerer Brocken. Die Vorzeichen für diese Begegnung standen nicht gut, denn aus dem aktuellen Kader der Döbelner fehlten elf Akteure. Jedoch ließen sich die verbliebenen Spieler, inklusive der D-Junioren, die als Unterstützung in der zweiten Saisonhälfte dem Team angehören, nicht aus der Ruhe bringen und gingen das Spiel konzentriert an. Dennoch gerieten die Gäste früh in Rückstand. Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel gelang jedoch mit dem Tor von Alexander Helm der Ausgleich. In der Folgezeit erarbeiteten sich die Döbelner weitere Chancen, die aber ungenutzt verstrichen. Besser machten es die Engelsdorfer, die mit zwei Treffern ihren Erfolg sicherten.

Trotz der Niederlage waren die Döbelner Trainer nicht ganz unzufrieden. „Sowohl das spielerische als auch das kämpferische Auftreten der gesamten Mannschaft macht für die kommenden Spiele Hoffnung“, sagten Thomas Henschel und Tino Liebmann nach dem Abpfiff. (DA/dsc)

