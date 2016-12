Döbelner schwören Höherem ab Die zweite Mannschaft des DSV spielt oben mit, die dritte liegt im Mittelfeld. Gegen den Abstieg spielen Waldheim und Leisnig.

Fand in dieser Saison mit 15 Siegen in der ersten Halbserie zu alter Stärke zurück: Michael Heinich vom Döbelner SV II. © Jörg Schreiber

Drei Vereine mit vier Mannschaften, drei davon auch noch in der gleichen Staffel, sind in dieser Saison aus dem Altkreis Döbeln in die Tischtennis-Bezirksklasse gestartet. Doch der Weg bis zur Winterpause konnte nicht unterschiedlicher sein.

Eigentlich wollte der Döbelner SV II in der laufenden Meisterschaft der Bezirksklasse Staffel 3 nur mitspielen. Nach dem Abgang von Torsten Dathe und dem damit verbundenen Rückzug aus der 2. Bezirksliga war ein ruhiger Platz im Mittelfeld das erklärte Ziel. Zwar rechnete man die Mittelsachsen in Ligakreisen mit zu den Favoriten, doch höheren Ambitionen wie Aufstieg hatte das Team abgeschworen. Mit 13:5 Punkten liegt das Sextett zur Winterpause auf Relegationsplatz zwei. Spitzenreiter SV Turbine Frankenberg ist nur zwei Zähler entfernt. Verfolger TSV Penig II, der lange Zeit das Ligageschehen bestimmte, ist dem Vize-Herbstmeister mit nur einem Punkt Rückstand dicht auf den Fersen. Der psychologische Vorteil liegt jedoch aufseiten der Döbelner, die gegen die beiden Tabellennachbarn gewinnen konnten, gegen den Herbstmeister sogar deutlich mit 12:3. Umso erstaunlicher war es, dass die Mannschaft fünf Punkte liegenließ.

Von Platz eins bis fünf kann wohl noch jede Mannschaft den Titelkampf für sich entscheiden. Neben Verfolger Penig sitzt auch noch der SV Oberschöna dem Döbelner SV II mit nur einem Zähler Rückstand im Nacken. Und selbst der Langenstriegiser SV ist nur unwesentlich schlechter.

Nur vier Mannschaften bewegen sich gegenwärtig in der Abstiegszone. Zwei von ihnen, der TTVG Oederan-Falkenau und der SV Saxonia Freiberg III haben sich aber bereits einen Sicherheitsabstand zum Relegationsplatz neun und Abstiegsplatz zehn zugelegt. Vom TTC Waldheim trennen die beiden Mannschaften schon drei und vom SV Leisnig 90 sogar sieben Zähler. Für die Waldheimer läuft es in der Premierensaison gar nicht mal schlecht. Ein Sieg und zwei Unentschieden können sich durchaus sehen lassen. Von Optimismus kann dagegen beim SV Leisnig keine Rede sein. Die Abgänge der Leistungsträger in den vergangenen Jahren machen dem Sextett schwer zu schaffen. Zur Winterpause liegt die Mannschaft ohne jeden Punktgewinn am Tabellenende. Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, wird diese Saison in der Bezirksklasse wohl vorerst die letzte für das Schlusslicht gewesen sein.

In der Einzelauswertung überraschte Jens Krause im oberen Paarkreuz mit 13:5 Punkten. Zu alter Stärke zurückgefunden hat Michael Heinich. Mit 15 Siegen und drei Niederlagen setzte er sich an die Spitze der Bestenliste im zweiten Paarkreuz. Im Doppel liegen Michael Heinich/Burkhard Richter mit 10:2 Punkten auf Platz eins.

Der Döbelner SV III rangiert in der Staffel 4 mit 9:9 Punkten im Mittelfeld und ist damit ohne großen Aufwand fast schon am Ziel seiner Träume. Der Vorsprung auf die Abstiegszone ist beträchtlich. Dass es so gut lief, lag zum einen an Rückkehrer Tobias Wachs, dem nach einer längeren verletzungsbedingten Pause mit 9:3 Punkten ein erfolgreiches Comeback gelang. Und zum anderen an Philipp Oßwald, der im oberen Paarkreuz (11:7) für die notwendigen Punkte sorgte. Im unteren Paarkreuz setzte sich der 19-jährige Nico Schneider mit 12:4 Zählern an die Spitze. Im Doppel hatte der DSV III mit Stephan Anger/Philipp Oßwald eine Paarung am Start, die mit neun Siegen und vier Niederlagen konkurrenzfähig war.

