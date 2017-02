Döbelner schreibt Liedtexte selbst Drei Nachwuchsbands stellen sich beim Contest des Vereins Treibhaus vor. Rapper MC York vertritt die Region.

Toni Schramm alias MC York vertritt Döbeln beim Contest. © André Braun

Zum wiederholten Mal organisiert der Verein Treibhaus einen Contest für Nachwuchsmusiker. Zum dritten Mal dabei ist der Döbelner Toni Schramm, alias Rapper York. Die Texte seiner Songs schreibt er selbst und das seit dem Jahr 2010. Die Instrumentalmusik im Hintergrund kauft er dazu.

Seine Themen, die er musikalisch aufarbeitet, seien gesellschaftskritisch oder befassen sich mit ihm selbst. Er beschäftige sich in seiner Freizeit mit Themen wie Wirtschaft, Geldsysteme, Philosophie und der Etymologie. „Die Musik ist für mich eine gute Möglichkeit, mich mit mir auseinanderzusetzen. Ich schreibe, was ich fühle“, so Toni Schramm. Der Contest sei für ihn eine Möglichkeit, seine Lieder der Öffentlichkeit vorzustellen. Ihm gehe es nicht um einen Preis. „Dabei sein ist alles“, so Schramm.

Er absolviert zurzeit eine Ausbildung als Medientechnologe für Druckwerkverarbeitung. Toni Schramm hat sich mit Unterstützung von DJ Ron ein eigenes Tonstudio aufgebaut und ist mit einem Kumpel als Dark Nebula Records unterwegs. Den Contest gewann die Band Themenwexel. „Die Stimmung war supertoll“, so die Organisatoren. (DA/je)

